S’il ne fait pas de doute que Dominique Anglade a commis des erreurs durant son règne à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ), on aurait tort d’être trop sévère à son endroit. Même avant le déclenchement des élections en août dernier, la reconquête du pouvoir semblait hors de portée pour le PLQ, et ce, indépendamment de sa cheffe. La question était plutôt de savoir jusqu’où le PLQ s’enfoncerait.

La réponse est venue le 3 octobre dernier et elle a été brutale. En conservant l’opposition officielle et en faisant élire 21 députés, le PLQ a certes mieux performé que ce qu'avançaient les pronostics les plus sombres, mais il ne faut pas se méprendre : cela est essentiellement le résultat de la concentration de son vote. Le pourcentage des suffrages exprimés est un meilleur indicateur de la situation. Le PLQ a recueilli 14 % des voix, soit moins que Québec solidaire et que le Parti québécois, pris individuellement.

Bien sûr, la Coalition avenir Québec n’était au pouvoir que depuis quatre ans et n’avait pas eu le temps d’accomplir tout ce qu’elle avait promis, pandémie oblige. Les électeurs ont voulu lui donner une deuxième chance.

On aurait toutefois tort de sous-estimer les facteurs structurels à l'œuvre derrière ce résultat. Depuis la Révolution tranquille, au début des années 1960, on peut compter sur les doigts d’une seule main le nombre de fois où le PLQ a obtenu moins de 40 % des voix lors d’élections générales.

Or, quatre de ces cinq occurrences se sont produites au cours des 15 dernières années. La dynamique politique québécoise subit de profondes transformations et les changements ne sont probablement pas finis.

Même au terme de deux mandats majoritaires consécutifs, rien ne garantit la défaite de la CAQ au prochain scrutin. Rien ne garantit non plus, le cas échéant, que le Parti libéral soit le mieux placé pour prendre le relais.

Les dernières élections ont illustré de façon magistrale la division de l’électorat, tout comme elles ont démontré la force de la CAQ à tirer son épingle du jeu dans pareil contexte. Face à des perspectives aussi incertaines, se bousculera-t-on vraiment pour devenir chef du PLQ?

Vivement une vraie course

Le parti a pourtant besoin plus que jamais d’un réel brassage d’idées. On ne peut reprocher à Dominique Anglade le fait que personne n’ait voulu du poste qu’elle a obtenu en 2020 (hormis Alexandre Cusson, qui s’est finalement désisté), mais on peut constater que cela ne l’a pas aidée.

Le PLQ s’est présenté en campagne dans des régions où il ne restait pratiquement plus de militants, alors qu’une course favorise précisément le recrutement. L’organisation, rouillée, a étalé à la vue de tous ses nombreuses lacunes.

Sur le plan des idées, la cheffe sortante a opéré un virage pro-environnement pro-hydrogène vert, dont le parti n’avait pas vraiment eu l’occasion de débattre. Même chose pour le repositionnement à gauche. Après les années d’austérité imposées par Philippe Couillard, bien des militants ont été médusés de voir leur cheffe tenter de faire concurrence à Québec solidaire.

Identifier le créneau dans lequel le PLQ aura les meilleures chances de croître constituera un immense casse-tête pour le prochain chef. Le temps où il suffisait de parler de référendum pour sonner le rappel des troupes est révolu, tout comme l’époque où le PLQ pouvait revendiquer seul l’étiquette de parti de l’économie .

La question la plus épineuse reste bien sûr celle de l’identité, comme l’illustrent les louvoiements de Dominique Anglade sur la question de la langue. Si des militants se montrent nostalgiques d’un fédéralisme nationaliste à la Robert Bourassa, d’autres croient qu’il faut poursuivre — et assumer — le virage plus inconditionnellement fédéraliste et multiculturaliste amorcé par Philippe Couillard.

Sur cette question comme sur d’autres, le PLQ doit surtout éviter à tout prix la mésaventure du Parti québécois, où une succession de chefs ayant chacun leurs priorités a rendu le message pour les électeurs bien confus.

La liste des problèmes à résoudre est longue. Avis aux intéressés : rien ne sera simple pour celui ou celle qui prendra demain le poste que Mme Anglade quitte à présent.