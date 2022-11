Kris Austin et langues officielles : la commissaire MacLean « comprend les craintes »

Toutefois, elle ne souhaite pas commenter directement la décision du gouvernement Higgs.

Je ne peux pas pencher sur leur pensée à ce moment-ci, ça serait plutôt mon rôle de réagir lorsque le rapport ou les recommandations, les plans du gouvernement sont finalement sortis , dit Shirley MacLean.

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean, le 7 novembre 2022. Photo : Radio-Canada

La commissaire rappelle que son rôle est de veiller au respect de la Loi sur les langues officielles.

Je suis là pour s’assurer qu’on voit une progression, on voit des choses positives, on a quelque chose qu’on va apporter une fierté aux Néo-Brunswickois et surtout aux minorités linguistiques francophones du Nouveau-Brunswick , clame-t-elle.

« Je vois les inquiétudes, je comprends les inquiétudes. » — Une citation de Shirley MacLean, commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick

Parallèlement, la communauté acadienne prépare sa riposte. Une quarantaine de leaders acadiens ont tenu une rencontre d’urgence à ce sujet, lundi, afin de préparer une réponse à la nomination de Kris Austin au comité.

La SANB n’a pas voulu émettre de commentaires, lundi, mais a précisé que des actions pourraient être organisées dans les jours et les semaines à venir.

La peur d’un recul

Plusieurs voix se sont levées ces derniers temps. Certains craignent que le gouvernement progressiste-conservateur n’ait pas l’intention d’apporter des améliorations à la Loi sur les langues officielles.

La nomination de Kris Austin – qui a déjà dit vouloir abolir le Commissariat aux langues officielles et fusionner les régies de la santé – alimente ce doute.

Kris Austin, député de Fredericton-Grand Lac et ministre de la Sécurité publique, le 5 novembre 2022 à l'assemblée annuelle du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, à Fredericton. Photo : CBC / Jacques Poitras

On espère que ça ne sera pas un recul. Chaque fois qu’on a eu une révision de la Loi sur les langues officielles, on a eu une progression vers l’égalité des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick. On présume que ça va continuer , dit Shirley MacLean.

Mais la commissaire assure qu’elle reste vigilante. Mon rôle est de réagir, et de s’assurer que j’ai une réaction forte à tout recul qui peut arriver , assure-t-elle.

D’après le reportage de Michel Corriveau