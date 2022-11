La Véloroute des Baleines maintenant aux normes de la Route verte jusqu’à Baie-Comeau

La voie cyclable de contournement en direction ouest de la Côte-Manic 1 sur la route 138 à Baie-Comeau est maintenant ouverte aux cyclistes, annonce le directeur général de la Corporation de la Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve.

Le directeur général soutient que la côte était dangereuse pour les cyclistes en direction ouest, puisque l'accotement était presque inexistant.

C'est une côte, donc les véhicules circulent à haute vitesse, souvent il y a des dépassements qui se font à cet endroit-là donc le véhicule qui passe près du cycliste ne peut pas toujours se tasser sur la gauche , met de l'avant le directeur général.

Les cyclistes peuvent maintenant emprunter le détour de 1,9 km à sens unique, tout de suite après le pont Émile-Laurence. Les cyclistes débouchent ensuite sur le Chemin de la Scierie, avant de reprendre la route 138.

Ceux qui circulent en direction est devront continuer à descendre la côte Manic-1. Denis Villeneuve assure que dans cette direction, l'accotement est d'environ un mètre de largeur.

C'est une belle piste cyclable , se réjouit le bénévole. Elle est quand même d'une largeur de trois mètres, en toute tranquillité, en plein bois et ça circule très, très bien. C'est vraiment plaisant d'y aller .

J'invite tous les cyclistes de la région, s'il y en a que leur vélo ne sont pas serrés pour l'hiver, d'aller faire un tour , lance-t-il.

« On vient sécuriser la pratique du vélo de plus en plus pour les gens d'ici et d'ailleurs. C'est ça notre mission et je pense qu'on la remplit très bien. »