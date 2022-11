Un panache de méthane inexpliqué au-dessus de Lloydminster

Des observations par satellites ont révélé la présence d’un important panache de méthane au-dessus de Lloydminster, une ville à cheval entre l’Alberta et la Saskatchewan. La province et les entreprises pétrolières n’offrent pas d’explication pour ces émanations anormales.

L’incident, d’abord rapporté par l’agence Bloomberg, a été identifié par l’entreprise française Kayrros, qui se spécialise dans l’étude des données satellites, notamment à des fins environnementales.

Les émanations ont été détectées le 28 septembre par le satellite Sentinel-5P, lancé par l’Agence spatiale européenne. Plusieurs fois par jour, il orbite autour de la terre et analyse son atmosphère. Il est notamment en mesure de déterminer les concentrations de méthane.

Selon Kayrros, le flux de méthane était d’environ 11 tonnes par heure. Le méthane, qui est le principal ingrédient du gaz naturel, est un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO 2 . Les données ne permettent cependant pas de déterminer la durée de la fuite. Il est donc impossible de déterminer le volume total de méthane libéré dans l’atmosphère.

Selon le directeur des solutions climatiques chez Kayrros, Christian Lelong, le panache de méthane était similaire à celui qui est produit par des opérations de maintenance sur une section de pipeline. Il arrive que des exploitants de pipeline vident une portion de gazoduc en vue de la mettre hors service ou pour procéder à son entretien.

La Régie de l’énergie de l’Alberta affirme cependant n’être au courant d’aucune décharge de gaz naturel dans la région au moment où la détection a eu lieu. Les entreprises ont également intérêt à récupérer le gaz naturel en raison de sa valeur élevée.

La région compte une grande densité d’infrastructures pétrolière , explique Matthew Johnson, directrice de l'Energy and Emissions Research Lab de l’université Carleton. Son équipe a procédé à des observations aériennes détaillées de la région de Lloydminster en 2021 et 2022.

Historiquement, on a souvent vu des rejets intentionnels de gaz liés à la production de pétrole lourd, ajoute-t-il. Cependant, on aurait besoin de connaître l’emplacement exact du rejet, la durée de celui-ci et le nombre d’observations menées.

Les émissions sont-elles sous-estimées?

Les émissions de méthane par l’industrie pétrolière sont généralement mesurées par des caméras et des capteurs laser situés au niveau du sol.

Grâce à des relevés aériens, Matthew Johnson et son équipe ont montré, en 2021, que les émissions de méthane de plusieurs installations pétrolières et gazières étaient sous-estimées.

Ils ont survolé des infrastructures énergétiques en Colombie-Britannique à bord d’un avion muni de capteurs laser. Leurs travaux suggèrent que les émissions de méthane seraient de 1,6 à 2,2 fois plus élevées que les estimations fédérales.

Les émissions des sables bitumineux seraient, elles aussi, plus élevées que les estimations d’Ottawa, selon des mesures aériennes faites par des scientifiques du gouvernement fédéral. Ceux-ci ont survolé plusieurs mines de sables bitumineux en 2013.

Les fuites de méthane sont fréquentes dans l'industrie pétrolière. Photo : Reuters / Todd Korol

Ils concluaient que les émissions de GES étaient plus de 30 % supérieures aux projections officielles qui s'appuient sur des observations au sol et des modèles mathématiques.

Les rejets ponctuels de méthane peuvent cependant être fréquents et ne sont pas toujours détectés par les entreprises ou les agences de réglementation, précise Jan Gorski, directeur des programmes sur le pétrole et le gaz à l'Institut Pembina.

De plus en plus de preuves suggèrent que les émissions de méthanes sont plus élevées que les estimations officielles , ajoute-t-il.

Il y a beaucoup plus de ces gros relâchements de méthane qu’on ne le pensait avant d’avoir ces données données satellites , explique Christian Lelong de Kayrros. Si on veut réduire nos émissions de méthane, éliminer les grosses sources nous semble être une priorité.

Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de méthane de 75 % par rapport au niveau de 2012 d'ici la fin de la décennie.