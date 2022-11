La géothermie : une deuxième vie pour les anciennes mines

Le professeur Jasmin Raymond s’intéresse au potentiel géothermique d’anciens sites miniers près de Thetford Mines. Il croit que le lac qui s’est formé dans le puits d'exploitation de la mine King-Beaver pourrait être exploité pour climatiser et chauffer des bâtiments avoisinants.

Nous, on pense que ces fosses-là sont particulièrement intéressantes pour des bâtiments où il y a de fortes demandes de climatisation, comme des serres fermées ou des centres de données où il y a des serveurs qui ont besoin d'être refroidis , avance le chercheur spécialiste de la géothermie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Le chercheur Jasmin Raymond, spécialiste de la géothermie à l'INRS, s'intéresse au potentiel géothermique d'anciens sites miniers. Photo : Radio-Canada / Vincent Cantin

Son équipe a été mandatée par la société Asbestos, propriétaire du site, d'évaluer le potentiel géothermique de l'ancienne mine. La minière cherche à revaloriser des sites qui ne sont plus exploités.

Il y a un an, l’équipe de recherche a donc plongé des capteurs thermiques dans la zone la plus profonde du lac. Attachés tout le long d’un câble d’une centaine de mètres, les petits appareils permettent de mesurer la température à tous les niveaux de profondeur.

Samuel Lacombe, étudiant à la maîtrise en science de la terre à l’INRS, a la responsabilité de compiler les données.

On voit carrément les variations en fonction de la saison , indique l’étudiant. On atteint une température constante à peu près autour de 40 mètres de profondeur. Après, c'est que des températures de 4,8 [degrés Celsius].

Samuel Lacombe, étudiant à la maîtrise à l'INRS, cherche à mesurer les variations de température dans les eaux du lac. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Un potentiel à exploiter

Jasmin Raymond croit que cette eau à 4,8 degrés Celsius pourrait être pompée pour refroidir des bâtiments durant l’été. Jasmin Raymond estime qu’en une année, le potentiel énergétique de ce système de climatisation pourrait atteindre 1,9 mégawatt.

On pourrait climatiser cinq à huit hectares de serres fermées , calcule le chercheur.

Même si une pompe géothermique nécessite de l’électricité pour fonctionner, elle permet d’importantes économies d’énergie.

La pompe à chaleur va prendre la chaleur du bâtiment et va la retourner dans l'eau [du lac]. Le fait de transférer la chaleur vers l'eau, ça va être plus efficace que de la retourner vers l'air extérieur.

« C’est de 30 % à 40 % plus efficace qu'un système de climatisation conventionnel. » — Une citation de Jasmin Raymond, professeur à l'INRS

L’eau peut aussi permettre de faire des économies sur le chauffage durant l’hiver. Dans ce cas-ci, l’eau pompée dans les profondeurs du lac est refroidie jusqu’à 2 degrés Celsius. Cette opération libère de l’énergie qui est ensuite transférée dans le bâtiment.

Ça, c'est plus efficace que prendre simplement de l'électricité pour chauffer un bâtiment, ou brûler du gaz naturel , explique le chercheur.

Il fait le calcule que la masse d’eau pourrait générer annuellement 0,4 mégawatt d’énergie en chauffage. Ce serait suffisant pour chauffer quatre usines de 9000 mètres carrés ou encore une serre de 2 à 4 hectares.

L'équipe du professeur Jasmin Raymond a installé des capteurs thermiques, retenus par des bouées, dans le secteur le plus profond de l'ancien puits d'exploitation. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Les économies ne s’arrêtent pas là. Généralement, l’installation d’un système de pompe géothermique coûte très cher, puisqu’il est nécessaire d’effectuer des forages. Or, dans le cas d’une ancienne mine, l’installation pourrait être effectuée plus facilement.

L'idée, c'est qu'on pourrait aménager le même type de système, mais à un coût beaucoup plus modeste, parce qu'on n'a pas besoin de forage , précise Jasmin Raymond.

Une deuxième phase de recherche

Jasmin Raymond et son équipe doivent maintenant déterminer si le site est propice à l’installation d’un tel système.

Mariana Goldoni, étudiante à la maîtrise en science de l’eau à l’INRS, effectue des prélèvements d’eau tous les mois pour identifier les minéraux qui la composent. Elle veut s’assurer que les particules en suspension ne risquent pas de provoquer de la corrosion dans le système de pompage.

L'étudiante Mariana Goldoni cherche à recenser les minéraux en suspension dans l'eau de la fosse King-Beaver. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

L’équipe doit aussi évaluer si le système géothermique risque de modifier la température du lac.

Si on pompe de l’eau dans un côté de la fosse et qu'on injecte plus froid ou plus chaud dans l’autre, est-ce qu’on va créer un court-circuit thermique? Est-ce que ça va affecter l’opération du système? C’est le genre de questions qu’on se pose , ajoute Jasmin Raymond.

Passer du gris au vert

Le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, voit ces recherches d’un bon œil. Sa ville pâtit encore, dit-il, de sa réputation intimement liée à la présence d'amiante. En permettant l'exploitation de ressources naturelles sur son territoire, il souhaite que Thetford Mines passe du gris au vert .

On a transformé l'économie de notre ville, on transforme notre ville aussi physiquement, mais on a aussi une image à transformer dans la perception des gens , dit-il.

Le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, aimerait que le gouvernement facilite l'exploitation d'anciens sites miniers. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Même s’il aimerait voir des industries s’installer en bordure de l’ancienne mine pour profiter de son potentiel énergétique, le maire anticipe des obstacles. À Thetford Mines, les normes de sécurité dans la construction sont coûteuses, car le sol regorge d'amiante, un minerai cancérigène. Les travailleurs qui effectuent des excavations doivent porter un équipement de protection qui, selon le maire, ralentit le travail.

Marc-Alexandre Brousseau répète depuis des années que ces normes ne sont pas fondées sur la science et qu’elles doivent être assouplies.

On a un grand terrain minier désaffecté qui ne sert pas. Je pense que si le gouvernement veut marquer la nouvelle ère de l'amiante [...] ce serait un beau geste de se préoccuper de ce site-là pour nous permettre de faire en sorte de le développer.

Jasmin Raymond croit aussi que le site désaffecté mérite une deuxième vie.