Élection partielle dans Brooks-Medicine Hat aujourd’hui

Cinq candidats se présentent dans cette élection partielle, qui a été déclenchée lorsque la députée conservatrice unie Michaela Frey a démissionné, voulant céder sa place à la nouvelle première ministre, Danielle Smith.

Celle-ci a été élue chef du Parti conservateur uni au début du mois d’octobre et cherche à faire son entrée à l’Assemblée législative de l’Alberta.

Les cinq candidats en lice : Bob Blayone, Parti pour l’indépendance de l’Alberta

Gwendoline Dirk, Nouveau Parti démocratique de l’Alberta

Jeevan Mangat, Parti Wildrose pour l’indépendance de l’Alberta

Barry Morishita, Parti albertain

Danielle Smith, Parti conservateur uni de l’Alberta

Selon Élections Alberta, 4231 des 34 060 électeurs admissibles ont voté lors du vote par anticipation, soit 12,4 % de la population. C’est beaucoup moins que les 30 % d’électeurs qui ont voté d’avance en 2019, lors de l’élection provinciale.

La circonscription englobe, à l’ouest, les municipalités de Bogano et Brooks et s'étend, à l'est, jusqu'à Medicine Hat, dont seule la portion nord de la municipalité est comprise dans la circonscription.

Les électeurs qui souhaitent se prononcer en personne aujourd’hui peuvent trouver leur bureau de vote sur le site d’Élections Alberta  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).