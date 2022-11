Un an comme mairesse : Julie Dufour fière de la gestion du glissement de terrain

C'est d'ailleurs la gestion de cette crise qui rend la mairesse la plus fière dans le bilan de ses réalisations.

De ne pas avoir perdu une vie dans le glissement de terrain à La Baie, de se dire que même si ç’a été difficile, qu’on avait sauvé tout le monde. Quand j’ai vu la maison partir avec une famille de cinq enfants, ça m’avait tellement fait penser à la tragédie de Saint-Jean-Vianney, je me suis dit au moins on est meilleur, nos grandes tragédies ont fait qu’on est vraiment efficace , a-t-elle raconté lors de l’émission Place publique.

Quel bilan dresse Julie Dufour de sa première année comme mairesse?

La scène du glissement de terrain telle qu'elle était trois jours après le glissement de terrain. Photo : Gracieuseté Jonathan Ouellette

Rappelons que la maison qui a été emportée le 13 juin avait déjà été évacuée en avril après la découverte d’une fissure inquiétante tout en haut du talus.

Au final, la pente du talus a été adoucie et cinq maisons ont été démolies, avec une sixième à venir. Autour de 200 personnes ont été évacuées jusqu'à plusieurs mois.

Des doutes sur la bibliothèque à l'église Saint-Édouard

Toujours à La Baie, Julie Dufour croit toujours qu'il nécessaire d'avoir une nouvelle bibliothèque, rappelant que c'est le seul arrondissement à ne pas avoir obtenu une bibliothèque digne de ce nom. Elle laisse toutefois planer le doute sur la possibilité de l'aménager dans l’église Saint-Édouard, comme il est projeté depuis plusieurs années.

C’est ce sur quoi travaille la corporation Patrimoine Saint-Édouard. Au début de 2020, Saguenay avait voté un emprunt de 11 M$ en ce sens. L’été dernier, les coûts du projet sont passés de 12,9 M$ à 18 M$.

L'église Saint-Édouard est située au coeur du secteur de Port-Alfred, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Leur bibliothèque, elle aussi est en fin de vie utile, on pourrait le dire comme ça, et clairement qu’on croit au patrimoine, maintenant est-ce que les deux ensemble, c’est vraiment possible et réalisable? On est rendu somme toute à des coûts assez exponentiels. On est en train de travailler pour avoir quelque chose de raisonnable , a-t-elle annoncé.

Le projet de barrage sur la Pikauba abandonné

La mairesse Julie Dufour abandonne son projet d'ériger un barrage sur la rivière Pikauba pour une question de sécurité tout en produisant de l'électricité, une promesse faite lors de la dernière campagne électorale. Le projet qui aurait été fait avec la collaboration de la MRC du Fjord-du-Saguenay ne serait pas aussi rentable qu'envisagé.