Le socle de la statue de la reine Victoria sera démonté

Le piédestal est le dernier vestige de l’ensemble de la statue et son démantèlement arrive plus d’un an après les incidents. Il était resté intact, mais des mains rouges avaient été apposées par les manifestants qui protestaient contre la gestion, par le Canada, des retombées du système de pensionnats pour Autochtones.

En juin dernier, le ministre de la Justice Kelvin Goertzen avait affirmé que la statue coûterait trop cher à réparer. Le gouvernement provincial avait estimé qu’il faudrait débourser au moins 500 000 $ pour des réparations.

Je sais que beaucoup de gens seront déçus, mais c'est la décision , avait déclaré Kelvin Goertzen.

Aucune décision concernant l’emplacement

Le Manitoba n’a pris aucune décision concernant l’avenir du site où se trouvaient la statue et son piédestal. Le gouvernement examine plusieurs options, dont une nouvelle statue ou une autre structure pour la remplacer.

La statue de la reine Victoria avait été renversée à l’aide de cordes. Sa tête avait été coupée, retrouvée le lendemain dans la rivière Assiniboine, qui passe en bordure du Palais législatif.

La province travaille à dégager l'espace devant le bâtiment législatif et enlève la base de la statue , a indiqué le service des communications du gouvernement, lundi.

Aucune décision n’a été prise concernant le lieu, mais le travail de maintenance sera fait de manière à protéger le piédestal jusqu’à ce qu’une décision finale sur le futur de l’emplacement soit prise.

Pas d'arrestation

Bien que la statue se trouvait dans un endroit couvert par de nombreuses caméras de surveillance, personne n’a jamais été arrêté ni accusé pour les dégâts.

Une autre statue de la reine Élisabeth II, plus petite et se trouvant près de la maison de la lieutenante-gouverneure, avait aussi été renversée, mais moins abîmée. Celle-ci est en réparation et sera réinstallée.

Au printemps dernier, sur des forums de discussion en ligne, plusieurs personnes émettaient l’idée que la statue de Victoria soit placée dans un musée afin de commémorer les manifestations en rapport avec les enfants morts dans les pensionnats pour Autochtones.