La MRC de Témiscamingue en gestion de crise après l’incendie à l’écocentre

La préfète de la MRC, Claire Bolduc, indique que la toile qui recouvrait le dôme devra être remplacée. Elle ajoute qu’une décision quant au remplacement de la structure portante sera prise après l’analyse des assureurs.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Boludc assure que tous les services aux citoyens seront maintenus durant cette période.

Les services qui sont prévus, le calendrier de collecte et tous les services aux citoyens demeurent les mêmes. Nous avons pris les mesures appropriées pour s’assurer du transfert plus rapide des matières résiduelles ultimes ou des matières résiduelles à recycler. On a pris des mesures pour que les citoyens ne soient pas pénalisés par la situation , mentionne-t-elle.

Claire Bolduc soutient que les décisions ont dû être prises très rapidement au cours des dernières heures.

On est en gestion de crise, donc il faut s’organiser pour le transport des matières résiduelles plus rapidement, plus fréquemment. Il faut également s’organiser pour les assurances, en fonction de ce qu’elles vont dire, comment on réorganise ou comment on réoriente notre écocentre , explique la préfète.

Des restes de déchets à l'écocentre de Fabre. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Des centaines de milliers de dollars en dommages

Concernant l’évaluation des dommages, Claire Bolduc signale que la facture dépendra de l’analyse effectuée par les assureurs sur la viabilité de la structure du dôme.

Si c’est une toile, on parle de quelques centaines de milliers de dollars. Si c’est une infrastructure, ce sera probablement plus important. La question pour nous, c’est le service aux citoyens. C’est un service essentiel, le service de collecte des matières résiduelles. Dans le contexte, nos premières préoccupations sont comment on assure la continuité du service sans que les citoyens ne soient lésés dans ce service-là , réitère-t-elle.

Des cendres chaudes à l’origine de l’incendie?

Selon le coordonnateur de la collecte sélective à l’écocentre du Témiscamingue, Richard Pétrin, des cendres chaudes pourraient être à l’origine du brasier. Il invite les citoyens à la prudence lorsqu'ils doivent disposer de telles matières.

Richard Pétrin est coordonnateur de la collecte sélective de la MRC de Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Ce sont des déchets, donc ça peut être de la cendre chaude, ça peut être une batterie qui a fait contact sur un morceau de métal, ça peut même aller jusqu’au frottement du godet de la chargeuse sur le ciment. Des fois, on voit des petites étincelles. J’ai un doute sur les cendres chaudes, surtout à ce temps-ci de l’année. Quand tu enlèves les cendres de ton poêle, les laisser deux ou trois semaines dehors, c’est bon pour être sûr qu’elles sont bien froides , suggère-t-il.

Réduire les impacts sur l’environnement

Questionnée à savoir si l’incendie pourrait avoir des impacts sur l’environnement, la directrice du Centre de valorisation du Témiscamingue, Katy Pellerin, assure que tous les moyens seront mis en place pour que ce ne soit pas le cas.

La directrice du Centre de valorisation du Témiscamingue, Katy Pellerin. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les déchets, c’est tel que tel parce que même s’il y a de la pluie ou de la neige sur le dessus, ce n’est pas dramatique. C’est surtout pour le recyclage; il faut essayer de trouver une option pour qu’il soit de bonne qualité quand on l’envoie vers le centre de tri. À court terme, on veut essayer de mettre des filets et peut-être des plastiques pour s’assurer d’avoir une matière de bonne qualité. On va aussi organiser des transports plus fréquents vers le centre de tri pour éviter qu’elles [les matières] soient contaminées , explique Mme Pellerin.

Avec les informations d'Annie-Claude Luneau