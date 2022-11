Trafic de drogues et violence conjugale: 5 ans de prison pour Cédric Blais

Sa victime a cru sa dernière heure venue, après avoir passé la nuit avec Cédric Blais dans un motel de Lévis, en juin 2021.

Le couple avait consommé de la drogue et Blais croyait que sa nouvelle conjointe collaborait avec la police.

Le matin, il lui a ordonné de s'installer, nue, dans le bain. Après lui avoir tiré les cheveux, en arrachant même des plaques, Blais a menacé la femme âgée qui était âgée de la mi-trentaine.

C'est aujourd'hui que ça se termine pour toi , lui a lancé l'homme de 43 ans.

Blessures importantes

La femme a reçu des coups de poing au visage en plus d'être étouffée. La femme a pu s'extirper des mains de son agresseur lorsque la femme de chambre a cogné à la porte.

En rendant la clé du motel, la victime a eu la vivacité d'esprit de remettre une carte sur laquelle elle avait inscrit 911, pour aviser que sa vie était en danger.

Avec les informations d'une employée du motel, les policiers ont pu prendre en chasse le véhicule du suspect Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Les policiers de Lévis ont ainsi pu procéder à l'arrestation de Cédric Blais, après avoir pris en chasse le véhicule du couple.

La femme a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours pour soigner des fractures au nez et à la joue.

Elle a également souffert d'une déchirure du larynx.

Plusieurs arrestations

Il s'agissait d'une sixième arrestation en moins d'un an et demi, pour Blais, qui est par la suite demeuré détenu pendant le processus judiciaire.

Il avait été d'abord intercepté le 20 janvier 2020, par la police de Québec, après avoir été avisé par un citoyen qu'un homme était inconscient au volant de son véhicule.

Arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, un test d'urine démontrera qu'il avait alors consommé des méthamphétamines et de la cocaïne.

Il s'avèrera que le conducteur éméché n'est pas seulement un consommateur, mais également un trafiquant de stupéfiants.

Lors de ses différentes arrestations, Cédric Blais avait en sa possession une panoplie de drogues dures Photo : iStock

Le 20 mai 2020, Blais est interpellé à Lévis puisqu'il ne respecte pas le couvre-feu en vigueur pendant l'urgence sanitaire.

Les agents retrouveront une quantité impressionnante de drogue dans son véhicule, en plus de matériel servant au trafic.

PCP, méthamphétamine, LSD, champignons magiques, cristal meth et GHB figurent à la liste des drogues saisies, en plus d'une balance et de cellulaires.

Il a aussi été arrêté en juin et septembre 2020, alors qu'il était en possession de stupéfiants.

Moins d'un mois avant de s'en prendre à sa conjointe, il était une nouvelle fois arrêté. En plus des drogues saisies lors des différentes interventions policières, les agents ont aussi récupéré des armes, dont un poing américain à impulsion électrique et un pistolet 7mm.

Gestes dégradants

La poursuite avait réclamé 6 ans de prison contre Blais qui a plaidé coupable aux accusations, alors que son avocat avait proposé 4 ans.

La juge Marie-Claude Gilbert a tranché pour une peine de 5 ans, imposant 20 mois de prison pour les gestes commis contre son ex-conjointe et 40 mois pour les différentes infractions liées à la drogue et aux armes.

Elle a rappelé que les drogues dures causent des ravages dans la société , en plus de dénoncer les gestes dégradants commis sur la victime dans un contexte conjugal.

En raison de sa détention préventive, il reste à Cédric Blais un peu moins de trois ans à purger.