La police de Winkler arrête six personnes après une bagarre avec des armes

Dans le communiqué de presse publié lundi, le Service de police de Winkler précise que les agents ont reçu des appels concernant ce conflit un peu avant 20 h.

Selon le communiqué, les faits se seraient déroulés à l'extérieur d’un domicile près de l’avenue Mountain et Eighth Street, à Winkler. L’une des familles s'est rendue au domicile de l'autre afin de provoquer cette bagarre, en raison d'un différend en cours.

Sur place, il y avait plusieurs personnes armées. Une personne impliquée dans le conflit aurait tenté de renverser quelqu’un avec un véhicule.

Les six personnes accusées de voies de fait ont entre 15 et 48 ans. Elles ont été libérées sous conditions. Une femme de 41 ans et un homme de 48 ans ont été emmenés à l'hôpital, où ils ont été soignés puis arrêtés.

Les accusations

L'homme de 48 ans a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles et d'agression armée. La femme de 41 ans a également été arrêtée pour agression causant des lésions corporelles.

Un garçon de 15 ans est accusé d'agression causant des lésions corporelles, d'agression armée et de non-respect des conditions de libération, ainsi que de résistance à l'arrestation et d'agression contre un agent de police.

Un homme de 46 ans fait face à trois chefs d'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles.

Un homme de 22 ans est accusé d'agression avec une arme et de possession d'une arme dans un but dangereux. Une jeune fille de 16 ans a été accusée d'agression causant des lésions corporelles.

L'homme de 48 ans et l'adolescent de 15 ans doivent comparaître en cour le 24 janvier dans la ville voisine de Morden, au Manitoba.

Les quatre autres personnes doivent comparaître en cour à Morden le 10 janvier.