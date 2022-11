Manque de médicaments face à la hausse des infections respiratoires chez les enfants

Des médecins et des pharmaciens canadiens ont de la difficulté à trouver des antibiotiques cruciaux pour traiter certaines infections bactériennes chez les enfants. Certains estiment que la hausse des maladies respiratoires est une des raisons de cette pénurie.

L’amoxicilline est un des antibiotiques les plus utilisés, notamment chez les jeunes patients. À l’heure actuelle, nombreux sont les praticiens de la santé qui peinent à en trouver.

On entre en pénurie en ce qui concerne plusieurs marques. Il semble que cette pénurie puisse durer jusqu’au Nouvel An , explique la vice-présidente de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, Jen Belcher.

Selon Santé Canada, quatre entreprises pharmaceutiques, Sanis Health, Apotex, GlaxoSmithKline et Teva Canada, signalent des pénuries de produits qui contiennent de l’amoxicilline. L’agence fédérale précise que huit autres entreprises ne font pas état de pénuries pour le moment.

La situation n’est pas plus radieuse aux États-Unis, selon la US Food and Drug Administration, qui signale elle aussi une faible disponibilité de ce produit.

Hausse de la demande

Nous assistons à une demande exceptionnellement élevée , précise Jen Belcher pour expliquer ce problème.

Il faut dire que les hôpitaux ontariens reçoivent de plus en plus d’enfants qui souffrent de problèmes respiratoires. Certains experts s’accordent à dire que le système immunitaire de ces jeunes patients n'est pas assez préparé aux pathogènes après l’isolement dû à la COVID-19 et la distanciation physique.

On note une hausse du nombre d’enfants qui ont des infections transmissibles comme des rhumes, de la toux, des grippes, et ça les prédispose à des infections bactériennes , explique le Dr Daniel Flanders, pédiatre et fondateur de la clinique Kindercare à Toronto.

Cela s’ajoute aux pénuries de médicaments contre la douleur, tels que les versions pédiatriques du Tylenol ou d'Advil, qui sévissent au pays en ce moment.

Défi pour les pharmacies

L’amoxicilline est un antibiotique de première ligne contre les infections bactériennes chez les enfants, explique Daniel Flanders.

Il ajoute que plusieurs parents doivent maintenant visiter plusieurs pharmacies afin de trouver ce médicament. Par conséquent, les pharmaciens doivent rationner leurs stocks ou faire leurs propres préparations pour répondre à la demande.

Le pédiatre Dan Flanders s'inquiète de ne pas pouvoir répondre à la hausse grandissante de la demande pour les médicaments qui contiennent de l'amoxicilline. Photo : Dan Flanders

Je dois dire que jusqu’ici, on avance pas à pas en créant des réseaux entre collègues afin de connaître l'état des stocks dans certaines pharmacies. Plus ça va durer, plus ça va être difficile de tenir le coup. En fin de compte, tout va s’écrouler et les gens vont vraiment en souffrir , prédit-il.

Une lueur d’espoir pour la fin de l’année

La pharmaceutique GlaxoSmithKline est la seule à avoir répondu à nos questions.

Elle dit observer, en effet, une hausse de la demande pour son médicament Clavulin, qui contient de l’amoxicilline. Cela concerne les poudres en suspension orale en format de 125 mg, de 200 mg et de 400 mg.

Pour l’instant, nous anticipons que les pénuries actuelles pour ces dosages de Clavulin puissent être résolues entre la fin de novembre et la fin de décembre , a affirmé par courriel la gestionnaire des communications de l’entreprise, Janet Grdovich.

De son côté, Santé Canada affirme qu’elle fera le suivi avec les entreprises pharmaceutiques afin de pallier à toute pénurie.

Si Santé Canada voit qu’il y a des inquiétudes quant à la disponibilité [de ce produit] au Canada, elle agira , affirme un communiqué.

En l’absence d’amoxicilline, il est possible de prescrire d'autres médicaments, mais cela nécessite alors que le pharmacien communique avec le médecin.

Tout cela prend du temps et, dans certains cas d’infections, il y a urgence , souligne Jen Belcher.

Elle estime qu’une autre solution consisterait à donner aux pharmaciens le droit de prescrire plus de médicaments, comme cela se fait en Alberta.

Avec les informations de Trevor Dunn