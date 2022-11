Mobilité active : Bruno Marchand veut appuyer sur l’accélérateur

Un an jour pour jour s'est écoulé depuis son élection et le maire de Québec affirme que les trois prochaines années de son mandat seront marquées par des engagements plus musclés en matière d'environnement, plus particulièrement en ce qui concerne les déplacements. Québec est une ville côtière, alors évidemment, la hausse des niveaux de l'eau pourra nous impacter ,a-t-il affirmé, lundi, quelques minutes avant le conseil municipal.

Bruno Marchand dit vouloir accélérer le développement de pistes cyclables et du service de vélopartage àVélo à Québec. Il veut aussi réfléchir à l'élargissement de Flexibus, le service de transport en commun sur réservation. Il souhaite aussi améliorer la mobilité intégrée, l'interconnexion du transport en commun avec Lévis et les villes en périphérie de Québec.

Certaines rues de Québec deviendront-elles piétonnes à l'avenir? Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

De plus, le maire n'exclut pas la possibilité d'interdire carrément la voiture à essence dans certains secteurs comme le Vieux-Québec ou le secteur Chaudière, évoquant la possibilité d'en faire des zones zéro émission en matière de GES.

Quelle sera la place des véhicules électriques dans ces zones? Des véhicules hybrides? Quelles rues seront piétonnisées? Rien n'est encore décidé, mais le maire dit vouloir ouvrir la discussion.

Il se défend de vouloir faire une guerre contre l'auto. Je n’en fais pas un enjeu lié à l'automobile, j'en fais un enjeu lié aux changements climatiques , dit-il, en rappelant que les transports représentent 64 % des GES émis à Québec.

Écumoire d'amertume

Le torchon brûle de plus en plus entre Bruno Marchand et le chef de l'opposition officielle Claude Villeneuve.

Invité à commenter la première année au pouvoir du maire dans les pages du Journal de Québec samedi, Claude Villeneuve a accusé Bruno Marchand de ne pas avoir livré la marchandise sur le projet de tramway, notamment en ce qui concerne le nombre d'arbres coupés et la présence de fils électriques au-dessus des rails.

Il a ajouté que si le maire avait fait campagne avec ses propositions actuelles, il n'aurait pas été élu .

Les relations entre Claude Villeneuve et Bruno Marchand sont moins cordiales qu'il y a un an. Photo : Radio-Canada

Bruno Marchand a balayé ces accusations du revers.

Qu'on parle des améliorations sur le tramway, c'est une chose. Qu'on dise que la campagne a été gagnée à cause de ça, pis qu'on en fasse, j'ai envie de dire: qu'on en fasse une écumoire d'amertume, je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser , a répliqué le maire. Quand on perd, on fait l'analyse. On ne fait pas juste dire : c'est la faute des autres, on se regarde soi [même], pis on se dit pourquoi on a perdu. [Claude Villeneuve] a encore deux ans pour le faire .

La réponse de Claude Villeneuve n'a pas été moins cinglante.

Le maire, il a gagné par 750 votes. Un petit peu d'humilité serait intéréssant a-t-il lancé.

« J'en connais des gens qui ont voté pour Bruno Marchand en s'attendant à des changements significatifs sur le projet de tramway. » — Une citation de Claude Villeneuve.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et Olivier Lemieux