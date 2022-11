Deux auteures autochtones de l’Alberta participeront au programme de mentorat d’Audible

Elles espèrent que ce programme, Audible Indigenous Writers' Circle, leur permettra de publier leur premier livre.

Membre de la Première nation des dénés Couteaux-Jaunes, aux Territoires du Nord-Ouest, Jessie Conrad vit à Edmonton. Son mentor est l’écrivain Richard Van Camp. Elle est contente de travailler avec lui, car elle souhaite perfectionner le développement de ses personnages en utilisant la méthode de l’approche axée sur les forces.

L’approche axée sur les forces est très importante pour les auteurs autochtones , dit-elle. Elle permet de définir qui nous étions avant la colonisation, qui nous sommes maintenant et dans l’avenir, pas en fonction de la façon dont nous avons été abusés ou marginalisés.

Son livre, Fish Bait, porte sur une orpheline dénée, qui au lieu de sombrer en raison de sa situation familiale, prend le contrôle de sa vie, pour devenir une femme accomplie.

Shelley Willier est de la Nation de Sucker Creek, près de Slave Lake, dans le nord de la province. Elle va travailler avec la journaliste de CBC Vancouver, Angela Sterritt.

Angela Sterritt (à gauche), journaliste de CBC à Vancouver, va mentorer Shelley Willier (à droite). Photo : fournie par Farah Nosh et Shelley Willier

Son livre raconte l'histoire de son père, un survivant du pensionnat pour Autochtones de Saint-Bruno, où il a été envoyé à l’âge de sept ans. Je veux donner aux lecteurs de l’espoir et leur inspirer la résilience , dit-elle.

Pour elle, travailler avec Angela Sterritt est inestimable, car ses mémoires, Unbroken: My Fight for Survival, Hope, and Justice for Indigenous Women and Girls, viennent d'être publiées.

Elle est passée par le processus de publication, donc elle peut me guider , dit Shelley Willier.

Le programme de mentorat inclut aussi des sessions avec des éditeurs.