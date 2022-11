Une grève des chauffeurs de la STLévis menace le service le 14 novembre

Le syndicat dit avoir envoyé vendredi un avis de grève à la direction. La question de la sous-traitance et le nombre de permanences sont les principaux points litigieux.

On a encore des chauffeurs occasionnels qui sont sur appel et qui n'ont pas de garanties d'heure , explique Alain Audet, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud (CSN). L'emploi de sous-traitants fait en sorte de limiter les permanences, selon le syndicat.

« On n’est pas à la même place pour l'instant. L'employeur aura un pas à faire pour qu'on puisse s'entende. » — Une citation de Alain Audet, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud (CSN)

La journée de lundi a été privilégiée en raison des parcours intégrés avec les parcours scolaires. La journée de lundi est également pédagogique, ce qui devrait limiter les inconvénients , tempère M. Audet. Malheureusement, nous, on n’est pas régis par la Loi sur les services essentiels, il n'y aura donc aucun service d'autobus cette journée-là.

La convention collective des 110 membres du Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud est échue depuis près d'un an.

Incompréhension

La direction de la STL se dit surprise de la stratégie syndicale étant donné que deux journées de médiation sont toujours prévues mardi et jeudi.

On est en médiation [...] et on reçoit un avis de grève pour le 14 novembre. On a été surpris et pas à peu près. Les partis se parlent , indique Michel Patry, vice-président de la STLévis.

Le vice-président souhaite toutefois laisser place à la discussion. E st-ce que ça ajoute des choses positives du côté des négociations ? Je ne pense pas. Maintenant, notre intention et de négocier de bonne fois et d'en venir à un règlement qui sera acceptable pour les deux partis , mentionne-t-il.

Concernant les points en litige, la STLévis préfère donner la chance aux négociations, sans commenter.

Secteur est complètement abandonné ?

Le secteur ouest pourrait être en partie desservi advenant une grève, puisque la STLévis pourrait faire affaire avec un sous-traitant. On est en discussion avec notre sous-traitant pour savoir ce qu'on peut faire .