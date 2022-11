Des honneurs provinciaux pour deux cyclistes abitibiens

Au cours de cet événement annuel, la Fédération québécoise des sports cyclistes a remis une cinquantaine de prix à des artisans de cette discipline sportive.

Jérôme Gauthier, un coureur junior de l’équipe abitibienne Subway, a reçu le titre d’athlète masculin de la relève en vélo sur route. L’Amossois de 18 ans a remporté une étape du Tour de l’Abitibi avec l’équipe du Québec cet été, où il a aussi pris le 11e rang du classement général. Il a également terminé 30e à sa première participation aux Championnats du monde juniors.

En plus de recevoir cet honneur, Jérôme Gauthier a obtenu une bourse de 1250 $ dans le cadre du Méritas Jean-Yves Labonté. Instituée en 2015, cette bourse est remise à des athlètes d’âge junior qui s’illustrent sur les scènes provinciale, nationale et internationale. La semaine dernière, il a aussi reçu une bourse d’études de 2000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Jacob Roy en vélo de montagne

Jacob Roy a reçu le Mérite cycliste québécois à titre d'athlète masculin espoir en vélo de montagne. Il est ici en compagnie de son entraîneur, Aroussen Laflamme. Photo : Fédération québécoise des sports cyclistes

Pour sa part, Jacob Roy, un cadet U17 de l’équipe Ponsse, a été sacré athlète masculin espoir en vélo de montagne. L’athlète de Sainte-Gertrude-Manneville clôture ainsi une excellente saison.

Âgé de 15 ans, Jacob Roy a été dominant sur les circuits provincial et national, raflant les titres de champion québécois et de champion canadien. Il a aussi terminé en tête du classement de la Coupe Canada et décroché deux médailles aux Jeux du Québec.

Jacob Roy a lui aussi reçu une bourse d’études de 2000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence, la semaine dernière.

L’Amossois Charles-Étienne Chrétien, de l’équipe Human Powered Health, a quant à lui obtenu une bourse d’études de 4000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence.