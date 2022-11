Davantage d’emplois en Saskatchewan, davantage d'inflation?

La province a en effet enregistré 6100 emplois de plus en octobre par rapport au mois précédent, d'après les données publiées vendredi par Statistique Canada.

Cette augmentation représente 1,1 %, après correction des variations saisonnières, indique la plus récente enquête de Statistique Canada à propos de la population active.

Les secteurs des entreprises, des bâtiments et des autres services de soutien, ainsi que le secteur de l'éducation, ont enregistré une hausse d'environ 1600 travailleurs en octobre, selon Statistique Canada.

Mais pour le professeur agrégé d'économie à l'Université de Regina, Jason Childs, la hausse des salaires et d'un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail pourrait être un indicateur d'une inflation accrue.

Le fait que nous ayons tous ces emplois non pourvus, ces taux de chômage vraiment bas et cette pression salariale positive, tout cela indique que l'économie est encore en situation de surchauffe... Nous n'en avons pas fini avec l'inflation , a-t-il déclaré.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans le secteur des ressources naturelles (20,5 %) et dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (25 %).

Selon Jason Childs, cette augmentation dans le secteur des ressources naturelles est tirée par la hausse des prix de la potasse et du pétrole, notamment.

Il note également que la main-d'œuvre a augmenté plus rapidement que la population en âge de travailler, ce qui signifie qu'il y aura une pression positive sur les salaires.

M. Childs ajoute que cela signifie qu'il sera plus facile de trouver un emploi.

En revanche, le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale a perdu 1200 emplois.

Tout en reconnaissant la forte hausse récente de l'emploi, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan estime tout de même que cette croissance à long terme n'est pas soutenue.

Pour sa part, le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle, Jeremy Harrison, a affirmé que la Saskatchewan continue d'afficher l'un des taux de chômage les plus bas du pays.

Depuis octobre 2021 en effet, il y a eu environ 19 800 travailleurs de plus dans la province, selon Statistique Canada.

Dans l'ensemble du Canada, 108 000 emplois de plus ont été enregistrés en octobre, près 10 fois plus que ce qui était prévu.

Les salaires ont eux également augmenté par rapport à 2021, le revenu horaire moyen ayant progressé de 5,6 % pour atteindre 31,94 $ l'heure.

Avec les informations de Dayne Patterson