Il y a eu l’explosion de Neptune, puis les astres se sont alignés pour Daili Rodriguez

Dix ans plus tard, les larmes montent doucement lorsque Daili repense à tout ce que cette fatidique journée lui a enlevé. Ça faisait deux mois qu’on était ici… Deux mois! Tu te réveilles un matin d’une façon et le lendemain, c’est complètement différent. [...] Tu quittes ton pays, tu arrives dans un endroit complètement différent. La température est différente. Tu ne parles pas la langue. Abel, c’était ma sécurité par rapport à tout ça. C’était mon appui , raconte-t-elle, la voix cassée par ces douloureux souvenirs.

Il n’y a pas eu que l’usine de la rue Pépin qui a explosé ce jour-là. La vie, les projets, les rêves, les espoirs d’avenir meilleur loin du communisme de Raul Castro et le couple Daili-Abel ont aussi éclaté en plein vol. On avait tout prévu ensemble. On avait toutes nos idées dans notre tête de ce que serait notre vie… Le bonheur, les malheurs, les accidents, les tragédies, ça existe partout dans le monde. [...] Ce n’est pas parce que tu déménages pour une meilleure vie que tu es à l'abri de choses comme ça. Ça a été une claque à mon visage.

La vie à laquelle rêvaient Abel Regaldo et Daili Rodriguez était remplie de promesses. La grande faucheuse est toutefois venue contrecarrer leurs plans. Photo : Collaboration spéciale Daili Rodriguez

Mais surtout, le cœur de Daili s’est fracassé en mille morceaux. Mille, c’est un chiffre comme ça, parce que des morceaux de cœur brisé, il y en avait beaucoup trop pour les compter. Tellement qu’elle ne voyait pas le jour où ils seraient enfin tous recollés et qu’elle pourrait respirer sans avoir mal de tristesse. Une vie sans Abel, ça ne se pouvait tout simplement pas. C’était un cauchemar, cette journée. Je ne l’oublierai jamais de toute ma vie , soutient la femme de 41 ans.

Un bateau à la dérive

Sherbrooke, c’est pas mal moins beau et prometteur sans Abel, pense Daili. Elle reprend donc ses valises pleines de sa vie cubaine, dans lesquelles elle a déposé l’urne remplie des cendres de son mari, et retourne sur son île natale pleurer son drame dans les bras de sa mère. Le Québec, c’était fini pour elle.

Une maman, oui, ça prête son épaule pour que son enfant puisse y déverser tous les torrents de larmes du monde, mais une mère, ça sert aussi à dire les vraies choses et à pousser dans le derrière de ses enfants. Celle de Daili s’est entêtée et lui a fait comprendre que Sherbrooke ne se résume pas à l’explosion de l’usine. Que ce n’est pas seulement l’endroit où l’amour de sa vie était parti. Sherbrooke, c'est surtout le lieu d’un million de possibilités pour elle. Même sans Abel.

Je ne connaissais personne au Québec. J’étais comme un bateau à la dérive. Elle m’a rappelé qu’Abel et moi, nous avions fait un projet de vie au Québec, que ce que nous avions fait ensemble, c’était important et que, plus que jamais, il fallait que cette décision que nous avions prise vaille la peine. Il ne fallait pas que sa mort soit arrivée pour rien , se rappelle-t-elle en souriant.

Les mères, ça a souvent raison. La mère de Daili, en tout cas, savait que l’avenir de sa fille serait meilleur sous la neige froide québécoise que sous le chaud soleil cubain. Ce n’était pas facile pour elle, mais maintenant que j’ai des enfants, je comprends. Il faut les encourager pour qu’ils avancent dans leur vie , raconte celle qui fait maintenant la même chose pour David, 7 ans et Olivia, 3 ans.

« Abel a eu le temps de voir Québec avant de mourir. Il s’émerveillait de tout. Il prenait des photos de tout, raconte Daili en riant et en pleurant à la fois. Je ne regrette plus cette vie qu’on n’a pas eue. Il y a maintenant quelqu’un à côté de moi. » Photo : Collaboration spéciale Daili Rodriguez

« Ma mère m’a dit que la vie serait encore plus difficile à Cuba sans Abel qu’au Québec sans Abel. Elle avait raison. Elle a bien fait de me donner un coup de pied au derrière! » — Une citation de Daili Rodriguez

Parce qu’ici, les risques de manquer d’essence, d’huile, de savon à lessive ou de faire la file pendant cinq heures pour mettre la main sur un poulet et revenir les mains vides sont nuls. Là-bas, c’est un combat quotidien. Pourquoi se compliquer la vie en restant ici?, lui a demandé sa mère.

Daili a repris ses valises qu'elle a remplies d'espoir, de confiance et surtout, de certitude que les calendriers qui viendraient seraient remplis de jours heureux, et a mis le cap sur Sherbrooke. Pour toujours.

D'un cœur brisé à un cœur amoureux

Jour après jour, le cœur de Daili s’est doucement recollé. Morceau par morceau, elle s’est reconstruit une vie sans Abel. Une vie bien à elle. Puis, une vie avec Ossiam William Cotnoir.

Ossiam, c’est une étoile tombée droit du ciel dans le destin de Daili. Et celle-là ne serait pas filante. Cette étoile brille d’ailleurs encore dans ses yeux, huit ans après leur première rencontre. J’avais hérité de la voiture d’Abel, mais je ne savais pas conduire, alors je l’ai mise à vendre. C’est Ossiam qui l’a achetée. J’étais dans un appartement près du cégep. Je n’avais rien dedans. Un lit, c’est tout. Il m’a offert moins d’argent pour mon auto, mais il m’a aidé à acheter des choses pour mon appartement.

L’adage dit qu’après la pluie vient le beau temps. C’est vrai dans l’histoire de Daili, qui croque maintenant à pleines dents dans la vie avec son amoureux Ossiam William Cotnoir et leurs petits, David et Olivia. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Malgré la douleur, la peur, le deuil, pas question de laisser filer cette histoire d’amour qui s’est dessinée doucement dans cet appartement vide de meubles, mais plein d’espérance.

« Quand on vieillit, quand on vit des choses comme ça, on ne laisse pas passer des opportunités. La vie, c’est là. C’est maintenant! » — Une citation de Daili Rodriguez

Comme dans les contes de fées, Daili et Ossiam coulent depuis des jours heureux. Il faut continuer à vivre, à foncer dans la vie. Ce n’est jamais facile. Ce n’est jamais égal, mais il faut toujours regarder la lumière au bout du tunnel, regarder le positif dans tout. [...] Je remercie la vie chaque jour, je l’apprécie cette vie-là, parce qu’on ne sait jamais... , laisse-t-elle tomber en regardant au loin.

S’il fallait trouver une image pour illustrer le bonheur dans le dictionnaire, le visage de Dalli serait parfait. Ses yeux pétillants, son grand sourire, son rire facile, son cœur rempli de gratitude illustrent à merveille ce mot. Même si Abel n’est plus là.

Avec la collaboration de Jean Arel

