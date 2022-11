Une éclipse totale de la lune attendue mardi aux aurores

Les Canadiens devraient assister, tôt mardi matin, à une éclipse totale de la lune. Les résidents des quatre provinces de l’Ouest canadien et ceux d’une partie du nord de l’Ontario seraient les mieux placés pour contempler ce spectacle cosmologique.

L'événement devrait commencer aux aurores et durerait près de six heures.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la lune traverse l'ombre de la Terre. Il y a, en fait, deux ombres terrestres : une ombre externe et de faible intensité appelée pénombre, et une ombre interne, plus sombre, appelée pour sa part ombre.

Lorsque la lune traverse la pénombre, il est presque impossible d’observer le phénomène à l'œil nu. Mais quand elle traverse l'ombre, c'est là que le phénomène dévoile son spectacle.

Voici ce que devrait être l'éclipse lunaire du 8 novembre 2022.

Comment, quand et quoi chercher

Une éclipse lunaire diffère d’une éclipse solaire en ce qui a trait à la durée : alors que la première peut durer des heures, la seconde ne dure que quelques minutes. Ainsi, même si l'éclipse de mardi devrait commencer et se terminer tôt le matin selon l’endroit où l’on se situe au Canada, on n’a pas besoin de rester debout toute la nuit pour la voir.

On peut, par exemple, régler son réveil environ une demi-heure avant la totalité et profiter d'une partie de l'éclipse partielle, juste avant que la lune ne plonge dans l'obscurité.

La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et certaines parties du nord de l'Ontario seraient les mieux placés pour voir l'éclipse dans son intégralité, car plus à l'est, la lune se couche pendant l'éclipse.

Lune de sang

La lune pourrait, par ailleurs, s'assombrir ou se transformer en ce que d’aucuns appellent une lune de sang , c’est-à-dire que lors d'une éclipse lunaire totale, la lune peut prendre une couleur rougeâtre cuivrée, du fait que l'atmosphère terrestre disperse la lumière du soleil, qui se trouve alors directement derrière elle.

La lumière avec des longueurs d'onde plus longues - comme l'orange et le rouge - se réfracte ou se plie autour de la Terre où elle finit par atteindre la lune.

Cela dépend aussi de la profondeur de la lune dans l'ombre.

Instant photographique

Lorsque la lune est complètement obscurcie, l’on peut voir les étoiles proches, qui s’en trouvent normalement noyées par son éclat. Ce phénomène offre une belle vue qui se prête bien à la photographie.

L’on peut également utiliser des jumelles lors d'une éclipse lunaire, ce qui permet de distinguer certains cratères à la surface de la lune.

Enfin, pour l’éclipse attendue ce mardi, on peut aussi essayer de repérer Uranus à l’aide de jumelles. Cette planète devrait se retrouver dans sa position la plus brillante, juste en haut à gauche de la lune assombrie.

Avec une pleine lune assombrie, l’on pourrait avoir aussi la chance d’observer quatre pluies de météores, à savoir les Orionides, les Taurides du nord, les Taurides du sud et les Léonides.

Alors…, gardez l'œil ouvert.

Avec les informations de Nicole Mortillaro