L’ancien guitariste de Duran Duran Andy Taylor atteint d’un cancer avancé

Duran Duran a fait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame à Los Angeles samedi, mais son ancien guitariste Andy Taylor ne pouvait pas être présent, alors qu’il est atteint d’un cancer en phase 4, ont annoncé ses anciens partenaires.

Le leader du groupe de new wave britannique, Simon Le Bon, a lu une note d’Andy Taylor lors de la cérémonie d’intronisation. Il y explique qu’il a été diagnostiqué d’un cancer de la prostate il y a quatre ans.

La maladie ne met pas immédiatement sa vie en danger , mais il n’y a pas de remède, a-t-on appris. Plusieurs familles ont connu le lent déclin que cause cette maladie, et nous ne sommes pas différents.

Rien de tout cela ne devrait détourner l’attention de ce que ce groupe (avec ou sans moi) a accompli et continue de faire depuis 44 ans. [...] Je suis désolé et très déçu de ne pas avoir pu être [à l'intronisation]. Il ajoute à la fin de la note qu’il avait même acheté une nouvelle guitare pour l’événement.

En coulisses, Simon Le Bon a qualifié la nouvelle d’ absolument dévastatrice .

Andy Taylor s’était joint au groupe en avril 1980, pour le quitter en 1985, après ses années les plus fastes. Il a participé à des concerts de réunion au début des années 2000.

Duran Duran a été l’un des plus influents groupes de synth-pop de la décennie 1980 avec des succès tels que Hungry Like the Wolf et Save A Prayer.