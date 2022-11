L’adolescent accusé d’avoir poignardé un enseignant à l’école JFK plaide coupable

Le jeune homme, qui avait 16 ans au moment des faits, a écopé d’une peine de deux années de garde fermée et d’une année supplémentaire de surveillance.

Lors de l’agression, survenue le 9 décembre 2021 à l’école secondaire située dans le secteur Saint-Michel, l’élève avait poignardé son professeur d’arts plastiques à l’épaule et au thorax avec un couteau, alors que ce dernier accueillait les élèves dans la classe.

Gravement blessé, l’enseignant Maxime Canuel avait malgré tout survécu à ses blessures.

L'adolescent, qui avait pris la fuite, avait été arrêté moins d’une heure après l’agression, non loin de l'école.

La veille du drame, le jeune avait fait des recherches sur Internet pour savoir comment se procurer une arme à feu. Il s’était finalement présenté à l’école le lendemain armé d’un couteau de cuisine.

Les motifs de l’agression contre son enseignant sont encore obscurs.

Problèmes de santé mentale

Ayant jugé que la preuve était accablante et que l'adolescent, qui souffre de problèmes de santé mentale, représentait un risque trop élevé pour la société, la juge à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec Annie Savard avait décidé qu’il demeurerait incarcéré pour toute la durée de son procès.

L''adolescent, qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), devait composer avec des problèmes de discipline à l'école ainsi qu'avec des problèmes familiaux.

Pendant plusieurs années, il y a une absence de services. Également, il n’y a pas eu d’intervention spécialisée auprès du jeune , a expliqué son avocat, Me Tiago Murias.

Selon l'avocat, sa condition psychiatrique non traitée et les défis familiaux auxquels il devait faire face ont amené le jeune à avoir une vision déformée de la réalité , a poursuivi Me Murias.

L'élève, dont l’identité est protégée par la Cour en raison de son âge, a écouté, impassible, le prononcé de la peine.

La victime ébranlée

Par ailleurs, l'adolescent a déposé une lettre devant la Cour exprimant ses regrets à son enseignant.

Maxime Canuel garde des séquelles bien réelles de cette tentative de meurtre encore aujourd’hui.

« C’est assez difficile […] de chercher le pardon de quelqu’un qui a essayé de te tuer. C’est sûr que ça mène à des frustrations, de l’agressivité, de l’irritation, des trucs comme ça… Des séquelles avec lesquelles je dois vivre. » — Une citation de Maxime Canuel, victime

Le professeur conserve des réticences à retourner travailler auprès des jeunes.

Je n’aurai pas la même confiance en mes élèves que j’avais avant. Là, j’ai une méfiance, c’est sûr. Malheureusement, encore plus avec des adolescents. À notre école, en plus, on a un habit. Ça serait de retourner dans un environnement où tout le monde est habillé comme la personne qui m’a poignardé. C’est assez spécial , a-t-il affirmé.

L'école John F. Kennedy est une école publique qui relève de la Commission scolaire English-Montréal.