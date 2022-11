Un rêve d’expansion qui prend forme pour le café Javaroma, à Yellowknife

Cette nouvelle succursale s’inscrit dans un désir d'expansion de la petite entreprise pour le propriétaire Rami Kassem, qui a racheté Javaroma de son ancien propriétaire en 2009.

Le nouveau café ouvrira au YK Centre, en janvier ou février prochain, et créera quatre nouveaux emplois.

« Notre rêve est de prendre de l’expansion, ou de développer un jour une franchise dans le Nord et de la proposer au sud, ce qui serait une première, car les franchises nous arrivent toujours du sud. » — Une citation de Rami Kassem, propriétaire du café Javaroma

Le propriétaire de Javaroma, Rami Kassem, écoute l'annonce du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, le 7 novembre 2022, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Le financement provient du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), qui vise à promouvoir le développement économique dans le Nord.

Ce financement est axé sur les investissements fondamentaux qui permettent aux habitants du Nord de tirer parti de l'économie de l'innovation au Canada. Grâce à ce projet, cette entreprise de Yellowknife sera en mesure de créer de nouveaux emplois et d'explorer les possibilités futures de croissance économique , a indiqué le ministre Vandal.

Le député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, en compagnie du propriétaire de Javaroma, Rami Kassem et du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, le 7 novembre 2022, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Un client à l’origine du projet

C’est un peu par hasard que Rami Kassem, un Libanais arrivé au Canada en 2000 comme réfugié, a appris l’existence de ce programme : Depuis 2009, nous empruntons toujours aux banques et nous remboursons nos dettes pendant longtemps. Je ne connaissais pas ce programme de financement du gouvernement [...] jusqu'à ce que je parle à quelqu'un, un client, qui m’a parlé du programme.

Il dit que le processus de demande et d’approbation s’est fait très rapidement.

Selon les lignes directrices du programme, les entreprises ou organismes public ou privé basés dans l'un des territoires du Nord, peuvent faire une demande. Dans le cas d’une entreprise privée, CanNor débourse 50 % du coût total du projet, tandis que l’entreprise fournit l’autre moitié. Pour une organisation sans but lucratif, CanNor accorde jusqu’à 80 % du coût total.

Redonner à la communauté

Rami Kassem a connu des débuts modestes à son arrivée au Canada en 2000.

Longtemps chauffeur de taxi, il a vécu au Québec et en Alberta, avant de découvrir le Nord et toutes les possibilités que cette région a à offrir. À Edmonton, je conduisais la navette de l’aéroport. C’est à ce moment que j’ai entendu parler du Nord, de la beauté du Nord, des gens et des possibilités d’affaires. Je me suis dit que c’était un endroit pour moi, dit-il.

M. Kassem dit qu’il veut redonner à la communauté qui l’a soutenu durant la pandémie. Il estime que cet investissement aura beaucoup de retombées à Yellowknife.