La ministre de l’Environnement défendra le bilan environnemental albertain à la COP27

L'ancienne ministre de l'Énergie albertaine et actuelle ministre de l'Environnement, Sonya Savage, a souvent défendu l'industrie pétrolière et gazière de la province. Jeudi, elle se rendra en Égypte pour présenter « le leadership albertain en matière d'utilisation, de stockage et de captation du carbone et ses investissements dans l'hydrogène ».

Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld