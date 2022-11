84 % des Albertains veulent que le gouvernement les aide à combattre l’inflation

Un nouveau sondage révèle qu’une grande majorité des Albertains souhaite que le gouvernement adopte des mesures pour les aider à faire face à la hausse du coût de la vie, l’une de leurs deux priorités avec la santé. Plus de la moitié d’entre eux estime également que la situation financière de leur ménage est pire que l’an dernier.

Ces données proviennent d’un nouveau sondage effectué par Janet Brown Opinion Research pour le compte de CBC/Radio-Canada.

Méthodologie : Sous la direction de Janet Brown Opinion Research, Trend Research a mené un sondage pour le compte de CBC/Radio-Canada entre le 12 et le 30 octobre 2022 auprès d’un échantillon aléatoire de 1200 Albertains joints par téléphone et en ligne. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Bien que le taux d’inflation au Canada soit redescendu légèrement sous le sommet de 8,1 % atteint en juin, le plus haut en près de 40 ans, il reste élevé et ses effets se feront encore sentir pendant des mois.

Une majorité d’Albertains, soit 84 %, affirment dans ce sondage qu’ils souhaitent une intervention gouvernementale pour les protéger contre l’inflation.

Les aînés et les étudiants étaient les plus susceptibles de répondre ainsi. C’était le cas de 96 % des répondants âgés de 18 à 24 ans.

Âgé de 21 ans, Anand Unnithan étudie à l’Université de Calgary et travaille à temps partiel dans une chaîne de restauration rapide. Il vit avec ses parents, qui doivent respecter rigoureusement leur budget. Selon lui, ce n’est que les coupons rabais et les soldes en épiceries qui permettent à sa famille de garder la tête hors de l’eau.

Anand Unnithan affirme que sa famille et lui sont obligés d'éplucher les circulaires d'épicerie pour trouver des aubaines, en raison de l'inflation. Photo : CBC / Joel Dryden

On parle tout le temps des prix qui augmentent. On essaie de ne pas trop stresser , avoue le jeune homme. On comprend ce qui se passe globalement avec l’inflation, même politiquement, mais le gouvernement devrait aider les Canadiens , estime-t-il.

Selon le professeur d’économie Trevor Tombe, de l’Université de Calgary, au plus fort de l’inflation cet été, celle-ci réduisait le pouvoir d’achat d’une famille moyenne de 400 $ par mois. L’impact est donc bien tangible pour de nombreuses familles.

Confiance en l’avenir

Le sondage a également questionné les répondants sur leur degré de confiance en l’avenir d’un point de vue économique. Cinquante et un pour cent d’entre eux affirment que leur situation personnelle est pire qu’à pareille date l’an dernier et un tiers croient qu’ils continueront à faire face à des difficultés économiques au cours de la prochaine année.

Près de la moitié des Albertains affirment d’ailleurs qu’il est difficile de payer toutes leurs factures et 10 % affirment que c’est devenu très difficile, bien plus qu'il y a 18 mois, selon Janet Brown Opinion Research.

Moins les Albertains font d’argent, plus ils ressentent les effets de l’inflation. Le sondage révèle que 61 % des répondants gagnant moins de 60 000 $ trouvent difficile de payer leurs factures, mais ce n’est le cas que de 28 % de ceux qui gagnent 120 000 $ et plus.

Les aînés sont particulièrement vulnérables, notamment parce que beaucoup d’entre eux disposent d’un revenu fixe. Seulement 3 % d’entre eux affirment que leur situation économique s’est améliorée au cours de la dernière année, cinq fois moins que la moyenne albertaine. Ils sont aussi les moins susceptibles de croire que leur situation financière s’améliorera dans la prochaine année.

Ils sont toutefois plus résilients. Soixante-cinq pour cent des aînés affirment avoir le plus de facilité de payer leurs factures, 10 points de pourcentage de plus que la moyenne albertaine.

L’optimisme par rapport à l’économie est par ailleurs le plus bas à Edmonton, la région la moins investie dans le secteur pétrolier et gazier, en bonne santé financière. Seulement 20 % des résidents de la capitale albertaine croient que l’économie s’améliorera d’ici un an, contre 37 % des Calgariens et 30 % des répondants vivant à l’extérieur des deux grandes villes.

Également, 42 % des femmes croient que l’économie empirera, contre 28 % des hommes.

Quelles solutions à l’inflation?

Les experts s’entendent sur le fait que l’inflation est un problème mondial et que les gouvernements fédéral et provinciaux ont généralement une marge de manœuvre limitée.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé des mesures ciblées pour aider les travailleurs à faibles revenus et les étudiants, alors que la Banque du Canada a augmenté plusieurs fois de suite les taux d’intérêt pour pousser les Canadiens à épargner davantage. Cette décision met toutefois de la pression sur les propriétaires, aux prises avec une hausse de leurs paiements hypothécaires.

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a averti les Canadiens qu’une récession se profilait à l’horizon.

Danielle Smith a été assermentée à titre de première ministre de l'Alberta à la mi-octobre, mais elle doit encore se faire élire dans une élection partielle avant de commencer les travaux parlementaires. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

En Alberta, le gouvernement conservateur uni avait, sous Jason Kenney, offert un rabais mensuel de 50 $ sur les factures d’électricité et suspendu temporairement la taxe provinciale sur les carburants. Sa successeure, Danielle Smith, considère remettre en place cette mesure et en offrir d’autres pour aider les Albertains à combattre l’inflation.

La première ministre albertaine se trouve toutefois dans une position plus avantageuse que ses homologues, puisqu’elle dispose de revenus importants. Les redevances pétrolières ont explosé, ces derniers mois, notamment en raison de l’invasion russe en Ukraine.

Elle pourrait donc être plus en mesure d’aider les Albertains, mais la nouvelle première ministre n’a pas encore présenté de plan pour y parvenir.