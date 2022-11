Je fais de la plongée depuis 12 ans et je n’ai jamais vécu cela, c’était incroyable , raconte celle qui dit avoir plongé plus de 675 fois autour du monde. Sa rencontre avec la pieuvre géante demeure toutefois l'expérience d’une vie, dit-elle.

Le 15 octobre, Andrea Humphrey a organisé une plongée avec deux plongeurs de la région ainsi qu’une personne qui n’avait jamais vu de pieuvre, mais qui avait l’espoir d’en apercevoir une.

En moins de trois minutes, nous avons trouvé cette pieuvre géante du Pacifique qui était simplement là, à la vue de tous , explique-t-elle. Selon ses estimations, la pieuvre mesurait environ 3 mètres et avait un corps de la taille d’un ballon de basketball.

Les plongeurs ont voulu donner un peu d’espace à la pieuvre le temps de prendre quelques photos, mais celle-ci s’est plutôt approchée d'eux et s’est mise à grimper sur Andrea Humphreys.

Ses tentacules essayaient d'aller au-delà de l’appareil photo pour toucher mon visage puis, à un certain point, la pieuvre était sur mon corps et mes hanches et me donnait un câlin , explique Andrea Humphrey au sujet de l'interaction qu'elle a captée en format vidéo.

Une telle rencontre avec une pieuvre géante du Pacifique est rare, comme l'explique Andrea Humphrey. Dans la majorité des cas où des plongeurs observent une pieuvre, celle-ci est cachée dans une crevasse ou sous une roche.

La plongeuse espère que la vidéo de sa rencontre sensibilise la population à la beauté de la faune marine et à l’importance de protéger son habitat.

Elle a également très hâte de retourner plonger au même endroit dans l’espoir de revoir sa nouvelle amie et de renouer avec elle.