Nous sommes dans une prison, privés de notre liberté* , confie la mère de famille Georgina Flores. Si on sort, on risque d’être arrêtés* , renchérit son mari, Manuel Rodriguez.

« C’est ça qui me manque le plus, sortir à l’extérieur » — Une citation de Manolo Rodriguez-Flores, 19 ans

Georgina, Manuel et leur fils Manolo vivent à Sherbrooke depuis 2018. À leur arrivée au pays, il leur est impossible d’obtenir un statut de réfugié, mais ils obtiennent un permis de travail.

L’an dernier, tout s’écroule. Ils reçoivent un avis d’expulsion après l’expiration de leur permis de travail. Pas question de retourner au Mexique, où ils disent craindre pour leur vie.

J’avais une cafétéria en face de l’université, explique Georgina Flores. Les cartels voulaient que je vende de la drogue dans mon commerce, j’ai résisté, et ils l’ont brûlée en pensant que j’étais dedans. […] Nous pensons que si nous retournons, notre vie court un danger, ils vont nous tuer.

La famille s'est prévalue du droit au sanctuaire pour rester dans l’église. Ce principe n’a aucune assise légale, mais dans les faits, est respecté par les autorités. Photo : Radio-Canada

On ne devrait pas retourner des gens à de telles scènes d’horreur, ajoute leur avocat Stewart Istvanffy. C’est ça la raison pour laquelle on se bat pour cette famille.

À un pas de la liberté

Pour l’avocat de la famille, le moment est venu de prendre des risques. Stewart Istvanffy souhaite à tout prix éviter que les Rodriguez-Flores passent un deuxième temps des fêtes enfermés.

Mon intention, c’est de les convaincre de sortir de l’église, révèle-t-il, de les présenter devant les autorités d’ici la fin de l’année. Moi, j'aimerais ça qu’ils puissent passer un Noël en famille.

Le moment est venu, souligne Georgina. Pour notre santé mentale, la décision est prise.

« Nous sommes prêts à sortir de l’église et à courir ce risque. » — Une citation de Georgina Flores

S’ils sortent de l’église, les Rodriguez-Flores devront se présenter à l’Agence des services frontaliers. La question, c’est de savoir s’ils vont les laisser ici au pays pendant qu’on étudie leur demande, ou s’ils vont vouloir les déporter rapidement, explique leur avocat. Moi, je crois que leur demande est assez forte et bien fondée pour qu’ils méritent la chance que quelqu’un la regarde avant de se faire déporter.

Comme le dossier a été médiatisé dans la dernière année, la famille espère que son histoire se rendra jusqu’au ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, et qu’il acceptera de lui accorder la résidence permanente pour des motifs humanitaires.

La seule chose de mal qu’on a faite, c’est d'entrer ici, à l’église, mais c’était pour nous protéger , souligne Georgina Flores, âgée de 52 ans.

Il faut le rappeler, ils n’ont commis aucun crime violent, ils n’ont pas tué, ils n’ont pas volé, tout au contraire. Ils sont dans ce problème-là parce qu’ils ont résisté à un cartel , rappelle le pasteur de l’église, Samuel Vauvert-Dansokho.

À Ottawa, la députée libérale de Sherbrooke assure faire tout ce qu’elle peut pour aider la famille.

À chaque occasion que j’ai, soit en rencontrant l’équipe du ministre ou le ministre lui-même, je lui parle du dossier pour m'assurer qu'il reste toujours au top de ses priorités, affirme Élisabeth Brière. Nous avons des communications régulières. Si ce n’est pas toutes les semaines, c’est aux deux semaines, pour que nos pressions portent fruit et que ce dossier-là demeure très actif au ministère.

On ne lâchera jamais

Depuis un an, tout un réseau de soutien s’est créé autour des Rodriguez-Flores. Des psychologues et des professeurs de langue les visitent régulièrement. Huit rassemblements ont été organisés dans l’enceinte de l’église pour réclamer la clémence du gouvernement.

Anne St-Pierre épaule la famille depuis le premier jour. «Il s'est créé une amitié, une solidarité entre nous, confie-t-elle. Je voyais que c’était de bonnes personnes, je le sentais profondément. » Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

J’étais outré d’apprendre que dans ma ville, à deux rues de chez moi, il y a des citoyens de seconde zone. [...] Ils travaillent, ils paient des impôts, ils apprennent le français, s’exclame l’un des instigateurs des rassemblements, Guy Ouellet. On est une ville universitaire qui est habituée d’accueillir du monde, donc on sait comment recevoir. Là, je trouvais qu’on recevait mal.

Le pasteur protestant Samuel Vauvert-Dansokho n’a pas hésité une seconde à accueillir ces fervents catholiques.

J’ai bourlingué dans ma vie, dévoile-t-il. J’ai passé une vingtaine d’années aux États-Unis et vers la fin de mon séjour, même si on a fait tout ce qui était normal, on s’est retrouvé sans statut. C'était vraiment très difficile. Pendant tout un an, on est restés sans ressources, on ne savait pas de quoi demain serait fait, sauf qu’on allait quitter les États-Unis et que Dieu existait certainement ailleurs aussi.

« Je ne pouvais pas ne pas faire quelque chose. On est des protestants, je ne suis pas le pape, mais on m’écoute. » — Une citation de Samuel Vauvert-Dansokho, pasteur de l’église Plymouth-Trinity

Pour passer le temps, Georgina et Manuel suivent des cours de langues et fabriquent des piñatas. Si le jour, ils sont occupés, le soir, c’est une autre histoire.

Je pleure beaucoup et c’est quelque chose de très difficile pour mon fils, indique Georgina. Il me dit tous les jours : "maman, quand pourrons-nous sortir?" La seule chose que je peux dire, c’est : "prions".

« Je me sens désespérée, mon désespoir se manifeste le soir quand je vais dormir. Durant le jour, j’essaie de rester positive. » — Une citation de Georgina Flores

«Je fais la même chose tous les jours. Ce qui me manque le plus, c’est de voir mes amis », confie Manolo Rodriguez-Flores, 19 ans. Photo : Radio-Canada

La mobilisation citoyenne se poursuivra jusqu'à ce que la famille retrouve sa liberté. La prochaine action? Un spectacle-bénéfice organisé le 13 novembre prochain.

Malgré les moments plus sombres, Anne St-Pierre est consciente qu’elle vit une expérience marquante. L’infirmière de formation épaule le trio depuis le tout premier jour. C’est au-delà des mots, ça se vit, mentionne-t-elle. Dans la façon dont je ressens les choses, c’est comme si on est au bout du parcours.

La famille rêve d’entamer un nouveau chapitre. Georgina s’imagine ouvrir un restaurant mexicain à Sherbrooke. D’ici là, elle n'a cependant qu'un seul souhait : la liberté. Ce serait le meilleur cadeau de Noël de notre vie.

*Tous les propos de Georgina Flores et de Manuel Rodriguez ont été traduits de l'espagnol par Radio-Canada.