Le SPVM teste des gilets pare-balles pour contrer les gros calibres

Au mois de février dernier, la Fraternité des policiers et des policières de Montréal a envoyé une lettre à la direction du SPVM pour demander l’accès à de meilleurs gilets. Ceux qui sont présentement en service ne seraient plus sécuritaires pour protéger contre les impacts de certains gros calibres d’armes à feu.

Les objectifs consistent à bien cibler les besoins des policiers, à valider le niveau de confort ainsi que la satisfaction face à la nouvelle veste pare-balles (panneaux balistiques et housse), indique par courriel un porte-parole du SPVM. L’analyse finale permettra d’élaborer les devis techniques nécessaires pour procéder à l’appel d’offres public.

En plus d’offrir une meilleure protection balistique, ces nouveaux gilets devront utiliser des panneaux plus souples et plus légers afin d’améliorer le confort, offrir une meilleure résistance à l’humidité et être plus adaptés à la physionomie de la femme.

Pour développer ce nouveau gilet pare-balles, le SPVM a mis sur pied un comité d’experts formé de représentants de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec, de la Police provinciale de l’Ontario, du Vancouver Police Department, du Service de police de la Ville de Québec et du Toronto Police Service, notamment.

En 2021, on dénombre 144 décharges d’armes à feu à Montréal, comparativement à 71 l’année précédente.