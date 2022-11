Un autre titre de champion de 2e division en soccer pour les Griffons

C’est un deuxième titre pour le programme depuis le retour de cette discipline il y a cinq ans.

On a traversé plusieurs émotions! On a tellement travaillé fort pour cette médaille d’or. Tout le monde était satisfait parce qu’on s’est poussé au maximum. On méritait cette victoire-là , affirme le défenseur central Nikola Markovic, qui a fait sentir sa présence sur le terrain.

Les Griffons avaient remporté une victoire facile de 3-0 en demi-finale face aux Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. C’était que de la joie! On a eu du plaisir dans l’autobus en revenant. C’est ça une équipe collégiale, il y avait beaucoup d’harmonie , mentionne l’attaquant Vincent Godbout, meilleur marqueur des Griffons durant la saison.

Les Griffons n'ont accordé qu'un seul but en deux matchs au championnat provincial. Photo : Marc Godbout

Adam N’Goran a d’abord ouvert la marque à la 36e minute de jeu après avoir profité de l’expulsion d’un joueur des Cavaliers quelques minutes plus tôt. L’équipe adverse était très physique. Ce carton rouge nous a permis de nous relaxer , précise Markovic.

Les Cavaliers ont toutefois profité d’un tir de pénalité quelques minutes plus tard pour revenir dans le match. Mathys Létourneau-Mathieu a obtenu le but victorieux juste avant la fin de la première demie, alors que Benjamin Lotz a marqué un but d'assurance à la 65e minute.

On savait dès le début du match qu’on allait gagner, mais dès qu’on a marqué notre premier but, on avait la confiance d’en marquer d’autres. C’est comme ça qu’on a terminé à 3-1 , explique Godbout.

Des joueurs des Griffons célèbrent un but contre les Cavaliers. Photo : Marc Godbout

Les Griffons ont ainsi vengé leur seule défaite de la saison, subie face aux Cavaliers en finale régionale, une semaine auparavant.

La défaite en finale régionale, c’était difficile, on n'avait pas saisi nos occasions. On avait beaucoup de regrets. On s’est dit qu’on allait tout donner sur le terrain cette fois. On avait vraiment envie de la gagner pour l’école et tout le monde qui est avec nous , souligne le milieu de terrain Shadrac Kasongo.

On a beaucoup travaillé pendant cette saison sans défaite. On voulait prouver qu’on était les meilleurs de la province et on a réussi à le faire , ajoute le défenseur Ademola Garber.

« On est une équipe talentueuse et qui travaille très fort. Tout ce qu’on fait sur le terrain, ce sont des choses qu’on a déjà faites à l’entraînement. C’est ce qui fait notre force. » — Une citation de Shadrac Kasongo, milieu de terrain

Plusieurs joueurs montrent fièrement leur bannière de champions. Photo : Gracieuseté des Griffons du Cégep de l'Outaouais

La plupart des membres de l’équipe ont parlé du lien solide qui unissait les joueurs et de l’aspect mental développé par la formation cette saison. L’entraîneur Philippe Bernier y serait pour beaucoup.

On a signé un contrat avec notre entraîneur en début d’année pour dire qu'on allait se donner à fond et qu’on prenait les Griffons au sérieux. Avant même de s’entraîner, on avait l’objectif de gagner les provinciaux , dit Markovic, qui a pris ce contrat au pied de la lettre.

Avec cette victoire, le Cégep de l’Outaouais aurait l’occasion de grimper en première division du RSEQ la saison prochaine. Je crois qu’on mérite d’être en première division. On peut y aller et essayer de la gagner aussi , croit Kasongo.

Cette victoire prouve qu’on a le talent pour aller en haut. Après, il y a des critères qu’on ne peut pas contrôler, comme le budget , ajoute Godbout.

Les Griffons avaient justement décidé de ne pas tenter leur chance au plus haut niveau lors de leur dernier championnat pour des raisons financières.

Les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa ont pour leur part remporté le titre provincial en soccer féminin. Elles ont remporté le titre en vertu d'une victoire de 1-0 face à l'Université York, samedi.

Les joueuses représenteront encore l'Ontario aux championnats canadiens qui se dérouleront à l'Université Laval. Leur premier match est prévu jeudi contre les Spartans de l'Université Trinity Western.