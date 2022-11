Un an après l’élection, comment se portent les nouveaux visages du conseil municipal?

Il y a un an, 12 nouveaux conseillers municipaux ont fait leur entrée à la Ville de Gatineau. Cette cohorte de recrues a fait place à un heureux mélange de jeunesse et de diversité. Peu importe leur expérience passée, leur allégeance et leur rôle, les recrues ont eu à apprendre leurs nouvelles fonctions rapidement.

Mon travail n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais. En fait, c’est plein de surprises, mais c’est positif. [...] La courbe d’apprentissage est extrêmement élevée, et elle nous amène à être constamment en contact avec les citoyens , a expliqué le conseiller indépendant du district de Buckingham, Edmond Leclerc, qui s’est lancé en politique au début de sa vingtaine.

Pour d’autres, leur bagage d’expérience leur a permis de devoir affronter une courbe d’apprentissage un peu moins abrupte.

L’indépendante Olive Kamanyana, du district Carrefour-de-l'Hôpital, a mis de l’avant quelques compétences qui lui ont rapidement servi à l’hôtel de ville. Je suis une fonctionnaire, alors je savais déjà comment porter les dossiers, mais mon plus grand défi a été d’apprendre comment ça marche pour, par exemple, présenter une résolution.

Après le départ du maire Maxime Pedneaud-Jobin et la défaite de sa dauphine Maude Marquis-Bissonnette dans la course à la mairie, Steve Moran et Caroline Murray sont devenus, par la force des choses, les deux nouvelles têtes d’affiche d’Action Gatineau.

Bien qu’ils étaient de vertes recrues autour de la table, ils possédaient tous deux une feuille de route bien garnie dans l’arène politique.

La conseillère du district de Deschênes, Caroline Murray, a d’abord été attachée politique du conseiller Cédric Tessier après l’élection de celui-ci en 2013. Elle a par la suite joint le comité de direction d’Action Gatineau en 2018.

Les gens me disaient, à la blague, que je n’avais pas de vie parce que j’écoutais le conseil municipal depuis huit ans (rires). Mais je suis enfin contente de faire partie de l’action , a commenté celle qui admet avoir eu beaucoup de choses à apprendre malgré son expérience bien garnie.

De son côté, le conseiller du district de Hull-Wright et chef par intérim d’Action Gatineau Steve Moran, possédait quelques années d’expérience en politique fédérale, mais n’avait jamais été un élu.

La politique municipale, c’est hyper local, et c’est ce que j’aime. Les citoyens s’y intéressent beaucoup plus qu’on pourrait le croire. On a un contact très personnel avec les gens.

La relation entre un parti et des indépendants

Le conseil municipal de Gatineau, c’est une mairesse indépendante, 11 conseillers indépendants et 8 d’Action Gatineau.

Un tel mélange mène parfois à un mariage parfois heureux… et parfois houleux. La tension a atteint son paroxysme à la fin du mois de septembre lorsque le parti d’opposition a fait pencher la balance en rejetant un projet d’habitations dans le secteur de Hull.

Pour Caroline Murray, d’Action Gatineau, l’ambiance est super bonne : c’est certain qu’on est là pour défendre nos valeurs. On argumente, mais ça ne tombe jamais dans le personnel. On a des positions différentes, mais on voit que les gens sont là pour les bonnes raisons.

L’indépendante Olive Kamanyana a qualifié d’intéressante la relation entre Action Gatineau et les indépendants est intéressante. On peut quand même collaborer sur certains dossiers.

Elle a renchéri en parlant des différences notables entre les ressources d’un conseiller indépendant et un autre qui fait partie d’un parti politique. Si je veux faire une étude sur un dossier, je ne dispose pas de moyens. [...] Je n’ai pas accès à des connaissances qui me donneraient un meilleur input. Il est là le nerf de la guerre.

Son collègue indépendant, Edmond Leclerc, a abondé dans le même sens, parlant de l’inégalité flagrante causée par la loi électorale . Selon lui, un conseiller indépendant est privé de ressources incroyables. On a beaucoup de croûtes à manger pour réussir à effectuer un travail de qualité , a expliqué celui songe même à créer un nouveau parti politique en compagnie de son confrère Steven Boivin, du district d’Aylmer.

Un conseil qui reflète la société

Parmi ces 12 nouveaux élus, certains d’entre eux représentent un chapeau qui va au-delà de leurs fonctions de conseiller municipal.

Avec Bettyna Bélizaire, élue du district du Plateau, Olive Kamanyana incarne, selon elle, un modèle plus que positif pour la communauté noire. Lorsqu’elle se promène sur le terrain, elle se le fait dire souvent.

L’autre jour, une jeune fille a pleuré. Elle ne pouvait pas croire que nous étions deux femmes noires élues à l’hôtel de ville. [...] On travaille toutes les deux pour inspirer et trouver des façons pour aller encore plus loin.

De son côté, Caroline Murray incarne la possibilité qu’une jeune mère de famille puisse s’épanouir professionnellement à tous les niveaux. Depuis son retour après un congé de maternité de trois mois, elle parvient à passer énormément de temps au travail tout étant une mère présente.

J’ai la chance d’avoir un conjoint très présent. J’ai aussi une équipe autour de moi qui m’aide à me préparer. En ce moment, ma fille fait une sieste dans mon bureau. Je trouve ça parfois difficile, mais ça prend des femmes, des mamans, au conseil municipal pour bien refléter la volonté de la population.

Quant à Edmond Leclerc, il est, avec sa collègue Tiffany-Lee Norris Parent, le visage de la jeunesse, défiant en partie le mythe que sa génération ne s’intéresse pas à la politique. Il admet s’en faire souvent parler de façon positive.

Pour moi, c’est positif qu’il y ait des jeunes au conseil, même que le conseil soit diversifié. Ça amène le débat à un autre niveau. On a tous des expériences différentes. Moi, il y a cinq ans, j’étais encore au secondaire. Je peux amener un autre regard.

