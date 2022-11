Ancien terrain des Hells : la Ville de Sherbrooke assure vouloir protéger le territoire

En avril dernier, ces derniers avaient acquis cette même terre de plus de 29 acres au prix de 775 000 $ auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCP ).

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, assure que le terrain est toujours zoné pour la conservation du milieu naturel et qu'il n'est pas desservi par les services municipaux d'aqueduc et d'égouts.

Elle constate qu' une acquisition a été faite et, finalement, il y a une remise en vente. On voit qu'il y a des mouvements dans le marché immobilier qui consistent à acheter et à vendre, et à faire de l'argent entre les deux .

Évelyne Beaudin rappelle que ce nouveau zonage de conservation a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal. Toutefois, elle admet que cette décision pourrait un jour changer si les membres du conseil le souhaitent.

Ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir la possibilité, avec le gouvernement, d'avoir une plus grande protection que ça. Pour l'instant, on prend les outils à notre disposition. C'est important, quand vous allez voter aux élections, de voter pour les gens qui correspondent à vos intérêts, de voter pour des gens qui veulent protéger le territoire, car ce genre de geste là n'est pas assuré dans le temps , explique la mairesse.

Une annonce sans mention du zonage

Cette remise en vente surprend par ailleurs la présidente de la Commission d'aménagement du territoire de Sherbrooke, Geneviève La Roche, qui est également conseillère municipale dans le district d’Ascot.

« Que l’on parle en plus dans l’annonce [du courtier] de la possibilité de cinq terrains, de développement, et qu’on ne parle pas du zonage, pour moi, c’était quand même une grande surprise. » — Une citation de Geneviève La Roche, présidente de la Commission d'aménagement du territoire et conseillère municipale d'Ascot

Geneviève La Roche ajoute qu'elle ne croit pas qu’un prochain conseil pourrait être ouvert à changer la situation actuelle pour permettre un développement sur cette propriété.

C’est le précédent conseil qui a mis un zonage de conservation, et Mme Beaudin l’a bien dit qu’il n’est pas question que l’on recule sur ce zonage-là. [...] Un conseil qui reviendrait là-dessus, je pense qu’il aurait beaucoup de difficultés auprès de la population à justifier ce geste-là. Je mettrais peu d’espoir là-dessus pour la suite , assure Mme La Roche.

La Ville réalise en ce moment un plan pour identifier les terrains à protéger pour planifier adéquatement les projets de construction.