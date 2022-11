Un avertissement de tempête de neige est en vigueur dans le sud de l’Alberta

Environnement Canada a diffusé un avertissement de tempête de neige lundi pour huit régions de l’Alberta incluant celles de Calgary, Drumheller et Lethbridge.

La neige forte continuera à tomber aujourd'hui; on prévoit un total de 10 à 25 cm d'ici ce soir ou cette nuit. Les plus importantes chutes de neige sont prévues le long du corridor de la route 1 et au sud , indique l'agence fédérale de météorologie sur son site Internet.

Les précipitations de neige ont commencé dimanche.

À ce moment-là, l’avertissement concernait seulement trois régions dans l’extrême sud de la province. Cependant, Environnement Canada prévoyait d'élargir son avertissement au fur et à mesure que la tempête se déplaçait vers l'est.

D’ailleurs, les conséquences de ce déplacement de la tempête peuvent être observées sur les routes où il y a plusieurs accidents, notamment sur l’autoroute 2 à la hauteur de Olds au sud de Calgary.

Lundi, la police de Calgary a recensé 90 accidents de la route entre minuit et 11 h 30 du matin. Il est conseillé aux automobilistes de ralentir et de garder leurs distances lorsqu'ils prennent le volant.

Selon Environnement Canada, la neige s’arrêtera de tomber dans la nuit de lundi à mardi.