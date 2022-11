Mieux construire et rénover pour atteindre la carboneutralité au Canada d’ici 2050

Selon Ressources naturelles Canada, 13 % des gaz à effet de serre du pays sont produits par le secteur des bâtiments, et 78 % de cette production proviennent des équipements de chauffage des locaux et de l'eau. Or, le Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Pour ce faire, il faudra s'attaquer à ce secteur, soit le troisième en importance de production de GES au pays, après celui du pétrole et du gaz et celui des transports, estime l'Institut canadien pour des choix climatiques.

« L’objectif de la carboneutralité signifie que notre économie n’émet pas de gaz à effet de serre ou compense ses émissions, par exemple, par des mesures comme la plantation d’arbres ou l’utilisation de technologies qui peuvent capter le carbone avant qu’il ne soit rejeté dans l’air. » — Une citation de Ressources naturelles Canada

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, en vigueur depuis le 29 juin 2021, enchâsse l’engagement du pays à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Selon un rapport de l'Institut canadien pour des choix climatiques publié en 2021, au Canada, 76 % des besoins énergétiques des bâtiments sont comblés par des combustibles fossiles, comme le gaz naturel, ou par de l’électricité générée par des combustibles fossiles, ce qui produit 73 millions de tonnes de GES , soit 10 % des émissions du pays .

Le chauffage des bâtiments et de l'eau utilisés par les Canadiens sont une source important de GES. Photo : Getty Images / Tennessee Witney

Des murs épais et isolés

Construire une maison carboneutre est de l'ordre du possible depuis quelques décennies.

Si le coût d'une telle entreprise était auparavant prohibitif, il est désormais d'à peine 5 % supérieur au coût de construction d'une maison qui suit les normes prévues par les codes du bâtiment en vigueur au pays, selon Paul Lilley, directeur général de l'entreprise Kingdom Builders qui construit ce type de résidences à Vancouver.

Citant en exemple une maison construite par son entreprise dans le quartier Kitsilano de Vancouver, il explique qu'elle a une architecture classique pour le quartier.

Cependant, ses murs épais et isolés, son étanchéité à l'air, ses panneaux solaires, sa thermopompe et ses fenêtres écoénergétiques en font une maison carboneutre, qui génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme et qui est plus résistante aux changements climatiques.

Paul Lilley souligne que la disponibilité et la qualité des matériaux écoénergétiques se sont grandement améliorées au cours du temps permettant de réduire les coûts de constructions autrefois prohibitifs.

Les maisons carboneutres permettent d'économiser à long terme sur les coûts d'exploitation. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

L'architecte vancouvérois et cofondateur de l'entreprise de construction Lanefab, Bryn Davidson, renchérit : En plus, vous en profitez, car vous avez un bâtiment qui est plus confortable, plus durable et avec des coûts d'exploitation moindres.

Paul Lilley ajoute que cette maison de Kitsilano offre de la protection contre la chaleur et le froid, ainsi que la pollution atmosphérique comme celle produite par les feux de forêt. Des atouts importants, car au cours des dernières années le Grand Vancouver a connu des hivers anormalement froids, des vagues de chaleur qui ont causé des centaines de morts et des feux de forêt qui ont pollué son atmosphère.

Toutefois, il explique qu'il faudra changer certains règlements municipaux pour mieux y arriver, comme la largeur des porte à faux qui permettent de protéger l'intérieur d'un bâtiment du soleil.

Pendant longtemps au Canada, l'objectif était de se protéger du froid, explique Chris Higgins, concepteur en chef des édifices verts pour la Ville de Vancouver, de nos jours, les étés sont de plus en plus chauds, et nous devons nous adapter.

Puisque la majorité des résidences qui vont être occupées au cours des prochaines décennies au pays sont déjà construites, il faudra s'attaquer à leur rénovation, explique l'architecte Richard Kadulski. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Rénover ce qui est déjà construit

Pour sa part, l'architecte vancouvérois et spécialiste des constructions résidentielles écoénergétiques Richard Kadulski note que même si les normes de construction en Colombie-Britannique sont à l'avant-garde au pays en ce qui touche à l'efficacité énergétique, la majorité des résidences qui seront occupées au cours des décennies à venir sont déjà construites et qu'il faudra les rénover pour les rendre carboneutres et plus confortables avec le réchauffement de la planète.

Nous n'atteindrons pas nos cibles [de carboneutralité] sans inclure tout le monde , soutiens la co-fondatrice de l'entreprise sociale Kambo Energy Group Yasmin Abraham.

Son organisation conçoit et donne des formations sur l'économie d'énergie et les rénovations aux membres de premières nations, aux Néo-Canadiens et aux personnes à faible revenu de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Ces familles tendent à vivre dans des résidences énergivores et ne pas les aider à les rénover serait oublier une source potentiellement importante de réduction de gaz à effet de serre, affirme-t-elle.