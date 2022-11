Sortie ratée pour le nouveau système administratif du réseau de la santé en Saskatchewan

Ce nouveau système administratif, désormais retiré, devait gérer la paie, les horaires, les finances du personnel de la santé ainsi que la chaîne d'approvisionnement du réseau.

Ce système était censé remplacer 80 dispositifs existants et améliorer l'exactitude et la fiabilité des données tout en profitant aux employés, aux clients, aux patients, aux résidents et aux familles, selon le site internet consacré au dispositif.

Dans un courriel, la directrice générale des communications de 3S Health, l'agence qui a conçu ce logiciel, Jennifer Arends, a affirmé que le programme devait fournir un système normalisé dans la gestion du personnel dans tout le secteur de la santé de la province.

Jennifer Arends souligne également que la suspension du programme était regrettable, mais nécessaire. Elle précise que le système reviendra une fois les lacunes corrigées.

Le Syndicat des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan a indiqué sur son site internet le 2 novembre dernier avoir émis des réserves quant à ce nouveau système de santé.

Selon la présidente de ce syndicat, Tracy Zambory, des centaines de membres ont connu des problèmes importants avec ce nouveau dispositif, notamment avec les horaires, les demandes de congé ou encore les heures travaillées, entre autres.

Sur Twitter, la porte-parole de l'opposition pour la santé, Vicki Mowat, a pour sa part affirmé que le gouvernement a échoué à mettre en œuvre le logiciel, qui a résolu un problème qui ne semblait pas exister.