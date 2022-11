Une nouvelle ressource éducative sur les traités avec les Autochtones

L’annonce de la création de Gdoo-Sastamo Kii Mi: Understanding our Nation-to-Nation Relationship a été faite par voie de communiqué aujourd’hui.

Il y est précisé que cette initiative est destinée non seulement aux enseignants et aux élèves des Premières Nations, mais à tous les apprenants de la province.

L’éducatrice Kelly Crawford a travaillé en collaboration avec Frame Sequence Photography afin d’adapter cette trousse au curriculum de l’Ontario.

La Semaine de reconnaissance des traités souligne l’importance des traités tout en soutenant les élèves et les résidents de l’Ontario dans leurs apprentissages sur le sujet.

Le Grand Chef de conseil de la Nation Anishinabek, Reg Niganobe, croit que la Semaine de reconnaissance des traités représente une opportunité pour que la population puisse mieux comprendre les protocoles qui régissent [les relations entre les Autochtones et les allochtones.]

« Nous espérons que des ressources comme Gdoo-Sastamo Kii Mi: Understanding our Nation-to-Nation Relationship mèneront à une plus grande compréhension des traités pour les générations présentes et futures. » — Une citation de Reg Niganobe, Grand Chef de conseil de la Nation Anishinabek

Je crois que ce que les gens doivent comprendre c’est que le traité est à la base de notre relation. Et il est donc important que tout le monde sache ce qu’est le traité [...]. Il faut communiquer davantage et avoir plus d’éducation sur ça , a affirmé le Chef de la Nation Atikameksheng Anishnawbek, Craig Nootchtai, sur les ondes de CBC.

Le ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford, reconnaît lui aussi l’importance d’éduquer la population sur les traités : Comprendre les rôles que jouent les traités dans la création de l’Ontario est une étape cruciale dans les efforts de réconciliation. Il se dit reconnaissant envers la Nation Anishinabek [...] d’avoir développé des ressources éducatives.

Une des 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada  (Nouvelle fenêtre) est la création de contenu éducatif relié aux traités, aux écoles résidentielles et aux contributions faites par les Autochtones au Canada.

Également par voie de communiqué, la Ville de Thunder Bay, signataire du traité Robinson-Supérieur en 1850, encourage les résidents à en apprendre davantage sur les traités en Ontario.