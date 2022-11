WestJet : 31 vols sont annulés lundi

Lundi, 31 vols de WestJet ont été annulés, indique la compagnie aérienne dans un communiqué. Elle souligne notamment un retour progressif de service après une panne informatique samedi et des conditions météorologiques hivernales.

La compagnie a cependant ajouté 10 vols supplémentaires d’urgence pour les voyageurs dont le vol a été annulé.

La compagnie précise que des retards et des annulations continueront d’avoir lieu dans les prochaines 24 heures.

WestJet invite les voyageurs à visiter son site web et son application mobile pour avoir les informations les plus à jour. Elle leur demande de ne pas contacter l'entreprise plus de 72 heures avant leur vol afin d'assurer une priorité d'appels.

Plus de 200 vols de WestJet ont été annulés pendant le week-end en raison d’une panne informatique qui provenait d'un problème de refroidissement dans le centre de données principal du transporteur aérien.