Jusqu’à 18 mois d’attente pour un premier rendez-vous en clinique de fertilité

Un an après la mise en branle du nouveau programme de procréation médicalement assistée (PMA) qui comprend la gratuité d'un cycle de fécondation in vitro, les cliniques de fertilité débordent. Il faut maintenant entre six et dix-huit mois d’attente pour obtenir un premier rendez-vous.

Les patients sont découragés au niveau des délais d’attente , déplore Céline Braun, présidente de l’Association infertilité Québec qui rappelle que les patients qui consultent en fertilité doivent préalablement avoir attendu la cigogne pendant un an. C’est très dur psychologiquement , ajoute-t-elle.

Le 15 novembre dernier, le gouvernement Legault ramenait la gratuité d’un cycle de fécondation in vitro (FIV), six ans après que le gouvernement libéral de Philippe Couillard eut mis fin à la couverture de cette procédure.

Les délais les plus longs sont à l’extérieur de Montréal. Chez Procréa, à Québec, l’attente est d’un an et demi pour obtenir un premier rendez-vous.

Depuis la gratuité, c’est la folie! , s'exclame la réceptionniste au bout du fil. La direction de la clinique n’a pas répondu à nos demandes répétées.

« Nous avons 6000 patientes en attente, c'est énorme. [...] C’est complexe de pouvoir gérer cette demande. » — Une citation de Jacques Kadoch, directeur médical de la Clinique Ovo

Chez Ovo à Montréal, l’attente se situe entre six mois et un an, en fonction du diagnostic de la patiente. Celles qui ont un bon pronostic sont pénalisées côté délai, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas pénaliser celles qui ont une réserve ovarienne effondrée , affirme le Dr Kadoch.

Objectif revu à la baisse

Le gouvernement avait pour objectif la réalisation de 7000 cycles de FIV lors de la première année du programme. Les projections ont été ajustées à 5250 cycles de FIV par an, pour les quatre premières années.

Les problèmes de main-d'œuvre et les délais prolongés d’acquisition d’équipement ont notamment réduit la capacité de certains centres de procréation assistés, selon le ministère de la Santé.

Le conflit entre le gouvernement et les cliniques  (Nouvelle fenêtre) , en début de programme, a aussi mis du sable dans l’engrenage. Insatisfaites du barème de prix proposé au départ par Québec pour un cycle de FIV , certains centres avaient mis leurs services sur pause pendant plusieurs mois. Et c’est sans parler de Fertilys, qui a décidé de se désaffilier du programme.

Les délais dans cette clinique 100 % privée sont toutefois grandement inférieurs à celles affiliées au programme gouvernemental.

Nous nous faisons un devoir de répondre rapidement. Dès l’appel, un rendez-vous est fixé dans les deux semaines , affirme le directeur de la clinique, le Dr Pierre Miron. Les patients doivent en contrepartie s’attendre à débourser plusieurs milliers de dollars pour la procédure.

Une procédure qui change une vie

La députée libérale Marwah Rizqy a accouché de son premier enfant il y a un peu plus de deux semaines.

C’est grâce à la fécondation in vitro que j’ai eu mon petit bébé miracle, sinon je ne l’aurais pas eu , dit-elle, son petit Gabriel dans les bras.

La députée s'estime chanceuse d’avoir pu bénéficier de la procédure avant que les cliniques de fertilité soient prises d'assaut.

« Un an, un an et demi quand on a l’horloge biologique, c’est énorme. Les milléniaux commencent souvent à vouloir fonder une famille vers 35-36 ans. On se dit que le temps file. Plus le temps passe, plus ça peut être risqué. » — Une citation de Marwah Rizqy

Les chances de réussite baissent effectivement avec l’âge : la fertilité féminine diminue vers 35 ans, selon les statistiques.

Marwah Rizqy s'estime chanceuse aussi d’habiter dans la région de Montréal. Il y en a des cliniques à Montréal. [...] Si vous n’êtes pas sur le territoire, ça devient très compliqué.

En effet, la seule clinique qui offre des services de fécondation in vitro à l’extérieur de la grande région de Montréal est Procréa à Québec.

Selon la nouvelle maman, l’accessibilité devrait être davantage déployée en région.

Facteurs limitants

C’est d’ailleurs l'objectif du gouvernement, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Selon le Dr Kadoch, le facteur le plus limitatif est le nombre de spécialistes dans la province. Parmi les obstétriciens-gynécologues qui exercent dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, 31 sont des fertologues.

Seules l’Université de Montréal et l’Université McGill offrent la formation de surspécialisation en endocrinologie gynécologique de la reproduction et infertilité.

Un couple sur six est pourtant touché par l’infertilité au Québec.

Les techniques en laboratoire se sont également complexifiées. N’ouvre donc pas une clinique de fertilité qui veut.

On est rendu avec des laboratoires hyper spécialisés. C’est beaucoup plus demandant pour les embryologistes. [...] On ne peut plus faire les volumes qu’on faisait lors du premier programme [celui sous le gouvernement Couillard] , explique le Dr Kadoch.

La bonne nouvelle, toutefois, est que la performance s'est grandement améliorée.

« Il y a 10 ans, on avait 30 % de chance d’implantation d’un embryon, alors que maintenant on se rapproche du 60 %. » — Une citation de Jacques Kadoch, directeur médical de la Clinique Ovo

Il reste de la place à l’amélioration

Céline Braun et le Dr Kadoch croient que le programme de PMA pourrait s'améliorer.

C’est un bon programme, mais la plus grande injustice à mes yeux est que les patientes qui ont une maladie génétique et qui ont besoin d'une sélection d'embryons pour ne pas la transmettre à leur enfant sont exclues du programme , explique le Dr Kadoch.

Selon lui, un deuxième cycle devrait également être couvert pour les patientes dont le premier n’a pas fonctionné. La majorité des patientes n’auraient pas eu besoin de se rendre à un 2e cycle, mais ça pourrait rendre service à certaines d'entre elles sans que ce soit un bar ouvert .

Céline Braun a bon espoir que le programme fera l'objet de nouvelles discussions au cours des prochaines années. Le ministre responsable du programme jusqu'à maintenant, Lionel Carmant, se concentrera dorénavant sur les Services sociaux au ministère de la Santé. Le ministre Christian Dubé, déjà très occupé, hérite donc du dossier de procréation médicalement assistée.

Plus de 22 millions de dollars ont été dépensés en FIV depuis le début du programme, il y a un an.