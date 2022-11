Vers une meilleure connectivité cellulaire dans l’est ontarien

Quelque 300 tours de télécommunication cellulaire vont être construites et 300 sites existants seront modernisés dans l’est ontarien, d’ici 2025. L’objectif du projet est d’améliorer et d'étendre les services cellulaires dans les régions rurales.

D'ores et déjà, les services mobiles 5G de Rogers sont dès aujourd’hui disponibles dans les régions environnantes de Maxville, Greenfield, Glen Robertson et Wendover, ont annoncé le Réseau régional de l'Est ontarien (RREO) et Rogers communications, lundi matin, lors d'une conférence de presse à Maxville.

Le projet de connectivité cellulaire entrepris par le RREO est d’une valeur 300 millions de dollars, dont la moitié est financée par les gouvernements fédéral et provincial et l’autre par des fonds privés et municipaux, indique-t-on.

Les services mobiles 5G de Rogers sont désormais disponibles dans les régions environnantes de Maxville, Greenfield, Glen Robertson et Wendover. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

La construction de nouvelles tours de télécommunication et la modernisation de certains sites existants d'ici 2025 doit permettre d'étendre la couverture des services de téléphonie cellulaire à 99 % de la région, en plus de fournir à au moins 95 % des gens des niveaux de services qui correspondent mieux à la norme, c’est-à-dire une meilleure qualité des appels vidéo, l’usage d'applications de base et la diffusion en continu de vidéos de définition standard.

Il s'agit aussi de fournir à au moins 85 % de la région des niveaux de services capables de soutenir la diffusion continue de vidéos en haute définition et l’usage d’applications intensives en données.

Les travaux d'expansion menés à Glengarry Nord et à Alfred-Plantagenet cibleront la construction de quatre nouvelles tous cellulaires.

La planification du projet a été lancée en 2021. Jusqu'à présent, 260 sites ont été modernisés.