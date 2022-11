Des organismes s’efforcent de recruter des bénévoles après la pause pandémique

De nombreux événements et services redémarrent après une interruption de près de deux ans due à la pandémie, mais les organisateurs constatent qu'il leur manque un élément essentiel à leur réussite : les bénévoles.

Cette pénurie touche en ce moment deux organismes sans but lucratif dont les activités commencent sous peu : Opération Nez rouge, qui accompagne les conducteurs en état d'ébriété, et l'Association chorale du Manitoba, qui se consacre au soutien, au renforcement et à la promotion des arts choraux au Manitoba.

500 bénévoles manquent à l’appel

La coordonnatrice d'Opération Nez rouge à Winnipeg, Sharra Hinton, compte les jours avant le début des activités de son organisme cette année, après une interruption de deux ans.

« Nous avons développé ce projet au cours des 25 dernières années et plusieurs personnes sont venues nous aider. Mais maintenant (...), c'est un peu comme si on reprenait à zéro. » — Une citation de Sharra Hinton, coordonnatrice d'Opération Nez rouge à Winnipeg

Après son vaste appel lancé par courriel à tous ceux qui ont déjà fait du bénévolat pour Opération Nez rouge , l’organisme a réussi à recruter environ 140 bénévoles pour le service, qui commence cette année le 25 novembre et se poursuit la plupart des vendredis et samedis jusqu'au Nouvel An.

Si ce chiffre semble impressionnant, l’organisme a besoin d'environ 500 personnes de plus.

Des équipes de trois bénévoles répondent aux demandes de transport de personnes qui se sont rendues en voiture à un événement, mais qui sont en état d'ébriété. Deux volontaires conduisent le client chez lui dans son propre véhicule, tandis que le troisième volontaire les suit dans le véhicule de l'organisme.

Les organisateurs prévoient que chaque équipe de trois personnes effectue environ cinq trajets par soir.

Les volontaires d'Opération Nez rouge offrent un accompagnement aux conducteurs ayant consommé beaucoup d'alcool. (archives) Photo : Radio-Canada

Mme Hinton reste optimiste et pense pouvoir rassembler suffisamment de personnes pour que le service fonctionne de manière fluide cette saison.

Des voix s'élèvent après deux ans de silence

L'Association chorale du Manitoba ( ACM ) chante un air similaire. L’ ACM s’apprête à organiser Choral Fest, son rassemblement annuel de chorales, qui aura lieu pour la première fois en personne depuis 2019.

L'événement de neuf jours accueille habituellement environ 150 chorales. Mais ce nombre sera nettement inférieur cette année, car de nombreuses chorales n'ont recommencé à chanter que récemment et ne sont pas prêtes, selon la directrice générale de l’ ACM , Jenny Steinke-Magnus.

« Depuis quelques années, nous n'avons pas vraiment pu nous réunir et chanter ensemble parce que le chant était considéré comme une activité risquée dans le cadre de la propagation de la COVID. » — Une citation de Jenny Steinke-Magnus, directrice générale de l'Association chorale du Manitoba

Les chorales scolaires ne chantent pas depuis deux ans, elles n'ont donc pas ce bagage de performances comme ce serait le cas normalement , indique Jenny Steinke-Magnus, avec beaucoup d’inquiétude pour l'avenir des chorales scolaires.

L'Association chorale du Manitoba peine à trouver des bénévoles pour son Choral Fest qui débute lundi prochain. Photo : Radio-Canada

Une centaine de chorales se sont inscrites pour l'événement cette année, mais cela ne change rien au besoin de bénévoles, qui sont également en nombre insuffisant. L’ ACM a récemment lancé un appel à l'aide pour assurer le bon déroulement de l'événement.

Malgré la diminution du nombre de chorales, le même nombre de bénévoles est nécessaire pour l'inscription, la billetterie, la préparation des collations et le nettoyage, ainsi que pour les ouvreurs de chœur, qui conduisent les chorales sur scène.

Il y a environ 100 places de bénévoles et la moitié sont encore vacantes, selon l’organisme.

Choral Fest est prévu du 14 au 23 novembre à l'Église unie Prairie Spirit et l' Université mennonite canadienne.

Avec les informations de Darren Bernhardt