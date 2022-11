Victoire du premier ministre Ford, qui n’aura pas à témoigner devant la Commission Rouleau

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et sa vice-première ministre Sylvia Jones, peuvent pousser un soupir de soulagement. Un juge de la Cour fédérale reconnaît que la Commission Rouleau sur les mesures d'urgence ne peut les contraindre à témoigner comme prévu jeudi à Ottawa, en raison de leurs privilèges parlementaires.

La Commission Rouleau, qui a été établie le 25 avril 2022, enquête en ce moment sur les circonstances ayant mené à la déclaration d’un état d’urgence du 14 au 23 février 2022, lorsque des centaines de camionneurs et des manifestants ont occupé durant trois semaines le centre-ville d'Ottawa.

Elle avait cité à comparaître le 24 octobre dernier le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et son ancienne Solliciteure générale, Sylvia Jones.

Leurs avocats avaient demandé à la Cour fédérale de suspendre leur assignation à comparaître. Ils affirmaient que leur comparution devant la Commission causerait un tort irréparable aux privilèges des élus, ainsi qu'à l'État de droit.

Sylvia Jones était la solliciteure générale de l'Ontario au moment de l'occupation d'Ottawa et du pont Ambassador. Photo : CBC

Dans sa décision, le juge Simon Fothergill écrit qu'il accueille en partie la requête des demandeurs.

Il rappelle que M. Ford et Mme Jones sont effectivement des représentants élus et qu'ils jouissent du privilège parlementaire qui les exonère de l’obligation de témoigner devant la Commission Rouleau.

Le magistrat explique néanmoins que les sommations sont bien recevables et que les avocats de M. Ford et de Mme Jones ont commis une erreur en affirmant que la Commission n’avait pas la compétence pour délivrer de telles citations à leurs clients.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a récemment dit en Chambre à Queen's Park qu'il ne voyait pas la raison pour laquelle il devrait témoigner devant la commission Rouleau. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Les avocats avaient présenté une requête urgente pour surseoir aux deux assignations, le temps que leur demande puisse être tranchée sur le fond à une date ultérieure.

Le juge écrit toutefois que les demandeurs peuvent évoquer leurs privilèges parlementaires tant que siège l’Assemblée législative de l’Ontario, ce qui est le cas à l'heure actuelle.

La Commission ne peut donc prendre aucune mesure pour forcer leur comparution et leur témoignage.

Le privilège parlementaire protège l’Assemblée législative contre toute ingérence externe susceptible d’entraver l’exercice de son rôle constitutionnel , écrit-il en rappelant que l’Assemblée législative de l'Ontario est imputable au bout du compte à l’électorat et non aux tribunaux.

Le juge Paul Rouleau, qui préside la Commission sur l'état d'urgence, ne pourra pas poser des questions à M. Ford ni à Mme Jones tant que la législature ontarienne siégera. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

C'est donc un échec pour les avocats de la Commission, qui avaient soutenu lors d'une audience extraordinaire de la semaine dernière que M. Ford et Mme Jones avaient exagéré la portée de leurs privilèges et que leur requête devrait être rejetée.

Ils avaient assuré que M. Ford et Mme Jones ne risqueraient aucun tort sur un plan personnel s'ils devaient témoigner et qu'il était dans l'intérêt du public qu'ils le fassent, puisque leur contribution aurait pu apporter un nouvel éclairage sur ce qui s'est passé à Ottawa et au pont Ambassador à Windsor.

C'est aussi une déception pour la Coalition des commerçants et des résidents du centre-ville d'Ottawa, qui avait obtenu le statut d'intervenant dans cette cause.

Elle avait précisé que les questions que le commissaire Rouleau voulait poser à M. Ford et Mme Jones étaient connues, puisqu'elles figuraient dans des documents de cour et qu'elles ne comportaient donc aucune surprise.

Plus de détails à venir.