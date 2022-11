Hausse des prix à la SAQ : pas nécessairement plus de revenus pour les producteurs locaux

La Société des alcools du Québec (SAQ) a augmenté dimanche le prix de plus de 1000 produits. La hausse est d'en moyenne 2,4 %. Des producteurs d’alcools de la Mauricie et du Centre-du-Québec estiment qu’ils ne profiteront toutefois pas de cette augmentation.

Il faut comprendre que le consommateur subit la hausse et nous, on subit la hausse indirectement. Notre marge de profit n’est pas supérieure. Le gain est pour le gouvernement ici , a affirmé le président de la Distillerie Wabasso, Maxime Vincent.

L’entreprise de Trois-Rivières, qui vend notamment ses produits à la SAQ , subit les contrecoups de l’inflation. La distillerie doit composer avec une hausse du prix des loyers de ses locaux, des ingrédients pour confectionner ses spiritueux ainsi que du salaire de ses employés.

La Distillerie Wabasso a récemment fait une demande pour augmenter le prix de leurs produits d'environ 3 %, mais ce processus est complexe. La distillerie n'a augmenté ses prix qu'une seule fois en quatre ans.

On fait une demande à la SAQ pour augmenter en général le prix de la bouteille d'environ 3 à 4 %. Puis, ça se fait une à deux fois par année maximum, on ne peut pas faire ça n'importe quand , a expliqué Maxime Vincent.

Le président de la Distillerie Wabasso, Maxime Vincent Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

L’entrepreneur est toutefois optimiste. La Distillerie Wabasso a récemment lancé deux nouveaux produits et a d’autres projets dans les cartons. Cette année ça va faire peut-être un peu plus mal pour le consommateur, mais on est confiant que les consommateurs vont quand même se prévaloir de leur gin d’ici, de Trois-Rivières , a ajouté M. Vincent.

Un impact sur les vignobles

Les producteurs d’alcool qui vendent leurs produits à la SAQ ne sont pas les seuls à subir l'impact de l’inflation. Les vignobles de la région doivent également jongler avec l’augmentation du coût de production de leur vin.

Si je vous donne l'exemple d'une bouteille de vin qu'on payait 49 sous l'an passé, cette année, on la paie une piastre et une. C'est une augmentation de 100 % sur un produit, c'est énorme. C'est la même chose pour les étiquettes, c'est la même chose pour les produits oenologiques que j'ai dû commander cet automne pour les vendanges, ça a presque doublé aussi , a évoqué Daniel Harrison, propriétaire du Domaine du Clos de l'Isle, situé à Bécancour. L’entreprise a également dû hausser le salaire de ses employés de cinq dollars supplémentaires de l’heure cet été afin de demeurer compétitive.

Daniel Harrison, propriétaire du Domaine du Clos de l'Isle, situé à Bécancour Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

L'augmentation des coûts a eu un impact sur le revenu net du vignoble cette année, qui est moindre que celui de l'année précédente.

Le vignoble songe à augmenter ses prix, mais souhaite tout de même maintenir des coûts attrayants pour les consommateurs.