Des syndiqués d’Énergie électrique veulent qu’Alma largue le projet de cryptomonnaie

Les travailleurs s’inscrivent dans la même lignée qu’Hydro-Québec qui a décidé, la semaine dernière, de freiner le développement de cette filière énergivore susceptible de mettre à risque la fiabilité et la sécurité d’approvisionnement de la province.

Le mois dernier, le conseil municipal d’Alma annonçait avoir franchi une première étape en réservant un bloc de 4,99 mégawatts à une entreprise qui souhaite installer un entrepôt dans la capitale jeannoise. La firme retenue est MWC Megawatt Canada, qui a pour adresse des bureaux sur la rue Racine à Chicoutimi. Elle est la propriété d’une société américaine basée à Miami, Computer Power Capital Corp.

Dans une lettre adressée à la Ville et dont Radio-Canada a obtenu copie, le président du Syndicat des travailleurs Énergie Électrique Nord (STEEN) enjoint aux élus de réévaluer leur décision au nom de l’économie régionale et de l’environnement.

Jean-Philippe Lévesque indique que les jeunes travailleurs et les générations futures sont très préoccupés par les changements climatiques.

Nous laissons un drôle de message à ces générations futures en priorisant des entreprises d’argent invisible, partiellement réel et grandement discutable dans le marché économique mondial actuel , souligne le leader syndical.

La centrale Isle-Maligne de Rio Tinto est située à Alma. Photo : Avec l'autorisation de Rio Tinto

Jean-Philippe Lévesque invite la Ville à créer des emplois durables avec l’hydroélectricité disponible plutôt que d’encourager les chaînes de blocs de cryptomonnaie.

De ce que nous avons appris, la compagnie de cryptage installera ses ordinateurs dans une bâtisse déjà construite. Il n’y aura donc pas de création d’emplois reliée à la construction d’un éventuel édifice. De plus, mis à part les taxes municipales dudit bâtiment et du profit de la vente d’électricité, il y aura peu de création de richesse pour la collectivité et presque pas d’emplois créés non plus , indique-t-il dans la missive.

En espérant que vous soyez enclins à réviser votre position, pour l’avenir de nos jeunes et de nos travailleurs de la région et également pour l’empreinte écologique que nous leur léguerons , écrit le président du STEEN .

Qu'est-ce que le minage de cryptomonnaie? La cryptomonnaie est une monnaie entièrement numérique dont les transactions sont indépendantes du système bancaire. Elles sont inscrites dans un registre numérique appelé chaîne de blocs. Le minage de cryptomonnaie sert en quelque sorte de système bancaire en suivant constamment les transactions à l’échelle mondiale à l’aide des chaînes de blocs.

Jean-Philippe Lévesque mentionne qu’avec la crise énergétique qui sévit actuellement dans le monde, la Commission européenne songe aussi à fermer les entrepôts de minage de cryptomonnaie.

Au Québec, les approvisionnements en énergie d’Hydro-Québec vont se resserrer à partir de 2027.

Avec l’avènement de la transition énergétique qui engendre l’accroissement des besoins en électricité propre et la nécessité de mettre en place des mesures en décarbonisation, les prévisions sont plutôt alarmantes en matière de capacité énergétique pour les prochaines années dans la province. Les surplus énergétiques ne cesseront de fondre , rappelle le leader syndical.

Intervention publique

Jean-Philippe Lévesque fera une intervention lundi soir au conseil municipal d’Alma, afin de divulguer la position du syndicat des travailleurs qui produisent de l’hydroélectricité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il entend interroger les élus sur leurs motivations.

La Ville d’Alma est liée par une entente d’exploitation de 50 MW avec Hydro-Québec. Elle achète l’énergie de la Société d'État qu’elle revend à travers son propre réseau d'électricité. Sur cette puissance totale, la Municipalité a réservé un bloc de 5 MW pour la cryptomonnaie.

L’électricité qu’Hydro-Québec vend à la Ville d’Alma provient d’échanges d’énergie avec Rio Tinto, rapporte le STEEN .

Le Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida (SNEAA), par la section Énergie Électrique Sud, représente d'autres travailleurs.