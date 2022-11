Un incendie a détruit une boulangerie bien connue de Manotick

Dès que vous pénétriez à l'intérieur, vous pouviez sentir les tartes au beurre et le pain d'épices fraîchement préparé. Mais désormais, ce sont les odeurs de fumée et de suie qui dominent.

Vendredi matin, un incendie massif a touché le commerce de la rue Tighe.

Le Service des incendies d'Ottawa a reçu un appel à 6 h du matin indiquant que des flammes provenaient du toit et du côté de la boulangerie. Selon les pompiers, l’étage ajouté en arrière de la maison a été entièrement englouti par les flammes.

Les pompiers ont pu empêcher le feu de se propager à l’ensemble de l’édifice, mais la boulangerie a été dévastée, selon son propriétaire Richard Palframan.

J'ai ouvert la porte. J'ai entendu le feu , a-t-il raconté. Lui se trouvait dans les toilettes quand le feu s'est déclaré.

J'ai couru jusqu'à la cuisine pour essayer de prendre mon téléphone. Il n'y avait pas de feu dans la cuisine. J'ai couru, je me suis fait roussir les cheveux et j'ai pu atteindre la porte d'entrée.

M. Palframan a pu sauver quelques items du feu. Photo : Radio-Canada / Rachelle Elsiufi

M. Palframan a déclaré à CBC News que tout, des souvenirs de famille à l'équipement de cuisine en passant par la nourriture - y compris les maisons en pain d'épice fraîchement décorées - a été perdu.

C'est la dévastation là-dedans , a-t-il dit. Tout a disparu. Dans chaque tiroir que nous ouvrons, il y a de la suie noire partout.

Vingt ans de travail partis en famille

M. Palframan a lancé le Gingerbread Man, en 1988, à Toronto, avant de déménager son entreprise dans la communauté de Manotick, au sud d'Ottawa, en 2001.

Ces semaines avant Noël sont censées être sa saison la plus chargée, raconte-t-il. Lui et sa femme Kaori avaient travaillé sans relâche pour concevoir des maisons en pain d'épice et remplir les étagères de biscuits et de produits de boulangerie sur le thème de Noël, dont leurs fameuses tartes au beurre.

Les six dernières semaines, nous avons construit des milliers de maisons [en pain d'épice] et des milliers de biscuits, et tout a été emporté. Il n’y a donc plus rien à faire pour cette saison. Nous avions travaillé depuis huit mois pour en arriver là.

M. Palframan évalue ce qui reste dans sa boulangerie de Manotick après l'incendie, qui l'a forcé à fermer ses portes. Photo : Radio-Canada / Rachelle Elsiufi

M. Palframan annonce que la boulangerie restera fermée pour la saison de Noël. Il espère toutefois pouvoir rouvrir son entreprise dans les prochaines années.

Ça fait 20 ans qu’on se tue au travail pour construire tout ça. Et maintenant, tout s’est envolé.

L’espoir de reconstruire

Tout n’a toutefois pas été perdu. M. Palframan a pu conserver son livre de recettes et quelques moules à gâteaux.

Il espère commencer la reconstruction bientôt. La communauté a déjà commencé à lui apporter son soutien, avec une collecte de fonds en ligne qui avait déjà permis de collecter plus de 16 000 $, en date de dimanche après-midi.

Quand il sera temps de nettoyer, la moitié du village sera là pour les aider à nettoyer. Je n’ai aucun doute là-dessus , a réagi Ann Baron, qui vit en face de la boulangerie.

Ann Baron dit que l'incendie a été un choc pour tout le monde à Manotick, mais elle n'est pas surprise que les gens affluent dans la boulangerie pour offrir leur soutien. Photo : Radio-Canada / Rachelle Elsiufi

Mme Baron était au lit vendredi matin lorsque M. Palframan a commencé à frapper à sa porte, lui demandant d'appeler le 911.

Les flammes montaient au ciel , a-t-elle déclaré à CBC . Ça a été un choc pour tout le monde.

Pour l’heure, les causes de l’incendie demeurent inconnues.

Selon Mme Baron, le Gingerbread Man était un commerce incontournable dans le quartier depuis des décennies. Tout au long de la fin de semaine, de nombreux résidents se sont arrêtés à la boulangerie pour offrir leur soutien, ce qui ne l'a pas surprise.

Quant à M. Palframan, plus tôt il commencera à reconstruire, plus tôt le Gingerbread Man sera de retour à Manotick.

Nous devons réfléchir au type de structure que nous voulons et à ce que nous allons faire de cet endroit, car c'est une feuille blanche maintenant , glisse-t-il. Il faut rêver un peu.