Ralentissements prévus pour les livraisons d’iPhone 14 Pro

Le site fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite , a annoncé Apple dimanche soir sans donner de chiffres.

Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons désormais moins de livraisons que ce que nous avions anticipé , a-t-il ajouté dans un communiqué.

Reuters a rapporté lundi dernier que la production d'iPhone pourrait chuter de 30 % en novembre dans l'usine de Zhengzhou, l'un des plus grands sites de fabrication d'iPhone au monde.

Des mesures durcies

La récente reprise des contaminations à la COVID-19 a amené les autorités chinoises à durcir leurs mesures de lutte contre l'épidémie, ce qui perturbe l'activité des entreprises qui sont implantées dans le pays, comme le groupe taïwanais Foxconn.

Une partie du personnel de l'usine de Zhengzhou, qui emploie environ 200 000 personnes, a cependant protesté contre ces restrictions draconiennes pour ce qui est des déplacements. Une partie de la main-d'œuvre a aussi fui le site le 29 octobre après s'être plainte sur les réseaux sociaux de son traitement.

Le cours de l’action touché

L'action Apple perdait 1 % dans les transactions avant l’ouverture de la bourse à Wall Street.

Tout ce qui touche la production d'Apple influe évidemment sur le cours de l'action , a déclaré Quincy Krosby, responsable de la stratégie monde de LPL Financial. Mais cela s'inscrit dans une réalité beaucoup plus vaste : l'incertitude quant à l'avenir de l'économie chinoise.

Selon un bilan publié lundi, la Chine a recensé dimanche 5496 nouveaux cas de contamination locale à la COVID-19, le nombre le plus élevé depuis six mois, et les autorités sanitaires ont affirmé que les mesures strictes seraient maintenues.

Foxconn, premier fabricant d'iPhone au monde, avec 70 % des livraisons mondiales, a déclaré qu'il s'efforçait de rétablir la cadence de production à Zhengzhou le plus rapidement possible.

Une personne au fait de la situation a dit à Reuters que le groupe taïwanais espérait y parvenir au cours de la deuxième partie du mois de novembre.

Apple avait annoncé à la fin de septembre qu'elle déplaçait la production de l’iPhone 14 en Inde plutôt qu’en Chine, justement pour moins dépendre de ce pays.