France Castel est une artiste multidisciplinaire dont la générosité et l’authenticité ont séduit le public durant toute sa carrière. À 78 ans, elle lance un album de chansons originales et se joint à la distribution de la quotidienne STAT sur les ondes d'ICI Télé.

Une carrière aux facettes multiples

Elle a fréquenté Nina Simone et Miles Davis, elle a chanté avec Charles Aznavour et Joe Dassin, elle a tourné avec Annie Girardot et aurait même fait du tricot avec Richard Burton!

Francine Bégin a vu le jour en 1944 à Sherbrooke.

À 15 ans, elle quitte le giron familial et se marie pour acquérir son indépendance.

La nature l’a dotée d’une voix veloutée.

Cela, combiné à une diction parfaite et un physique avantageux, lui attire rapidement des regards et l’affection du public.

En 1967, elle est élue Miss Couche-tard pour la très populaire émission du même nom qu’animent Jacques Normand et Roger Baulu.

France Castel interprète une chanson vêtue du costume qu'elle portait comme Miss Couche-tard dans l'émission du même nom.

Le 28 octobre 1975, celle qui s’appelle désormais France Castel participe à l’émission Les Coqueluches qu’animent Gaston L’Heureux et Guy Boucher et où sont invités Jacques Normand et Roger Baulu.

Habillée de son costume de Miss Couche-tard, France Castel interprète la chanson Non c’est rien.

En 1969, France Castel enregistre ses premières chansons originales.

Un an plus tard, elle rencontre Christine Carbonneau, qui compose pour elle des chansons qui lui amèneront un franc succès.

Parmi celles-ci mentionnons Du fil des aiguilles et du coton et Château de sable. La collaboration entre les deux femmes se poursuivra jusqu’en 1975.

Elle chante avec les plus grands au Québec et participe à des spectacles mémorables, comme 1 fois 5, lors de la fête nationale des Québécois en 1976.

France Castel aurait pu devenir une des plus remarquables chanteuses du Québec.

Mais ses champs d’intérêt et ses talents étaient trop nombreux pour se confiner à ce domaine.

France Castel dans une imitation de la chanteuse Clairette

On découvrira son don d’imitatrice, comme le montre ce bref extrait de l’émission Les Coqueluches du 21 septembre 1979, que France Castel coanime avec Yoland Guérard.

Elle présente en effet avec humour, et un accent provençal bien reproduit, Clairette Oddera, qui a aidé au lancement de la carrière de plusieurs artistes au Québec, dont France Castel.

Dès 1979, France Castel joue dans plusieurs productions télévisuelles.

Elle tient des rôles remarqués, notamment dans les séries télévisées Du tac au tac (1976-1982), Sous un ciel variable (1993-1997) et Omertà (1996-1997), présentées à la télévision de Radio-Canada.

Elle coanime de 2007 à 2015 l’émission de variétés Pour le plaisir, avec Michel Barette, également à la télévision de Radio-Canada. On la retrouve aussi sur les ondes de la radio publique.

En parallèle, on la retrouve sur les planches et dans plusieurs productions cinématographiques.

Elle laissera un souvenir mémorable à plusieurs spectateurs dans son interprétation des rôles de Mère courage ou de Martha dans Sainte Jeanne des Abattoirs, de Bertolt Brecht.

Déjà en 1980, elle a joué un autre rôle inoubliable dans l’opéra rock Starmania.

Elle devient Stella Spotlight, une actrice hypersexualisée et dépressive qui songe au suicide.

Parcours en montagnes russes

« Ce n’est plus important de mettre le doigt sur exactement le pourquoi. Ce qui est important, c’est de le libérer et de me servir de tout ce que je porte. » — Une citation de France Castel, 2002

De son propre aveu, interpréter Stella Spotlight a probablement été une mauvaise idée pour France Castel.

C’est qu’elle partage plusieurs aspects du côté sombre du personnage.

Dans sa vie, elle a connu la dépression et une dépendance aux drogues qui a manqué de la détruire.

Mais France Castel s’en est sortie, mais cela lui a coûté cher.

France Castel accorde une entrevue à l'animateur Alain Gravel sur la période de sa vie durant laquelle elle était dépendante aux drogues.

Comme elle le dit dans cette entrevue accordée à l’animateur de l’émission Enjeux, Alain Gravel, présentée le 29 octobre 2002, elle a tout perdu.

Il y a aussi des choses qui se sont passées qui ne se répareront jamais. Elle concède qu’à un moment donné, elle avait des idées suicidaires.

France Castel avoue n’avoir aucun équilibre émotionnel.

Mais ce qui pourrait être une grave faiblesse s’est transformé pour elle en un outil de reconstruction puissant.

Elle a notamment utilisé des rôles de femmes déchues, qui lui ont été donnés au cinéma lorsque sa carrière a redémarré, comme un instrument thérapeutique.

France Castel parle avec la journaliste Joanne Comte de l'importance de chanter dans sa vie.

Comme France Castel le reconnaît dans une entrevue accordée à la journaliste Joanne Comte de l’émission La vie d’artiste, diffusée le 5 avril 1998, le cinéaste Marc-André Forcier a été pour beaucoup dans sa renaissance au début des années 1990.

Il m’a fait confiance à un moment où ce n’était pas évident du tout, raconte-t-elle.

Quant à Marc-André Forcier, il rend hommage à France Castel pour son authenticité et sa façon inimitable d’aborder les personnages.

L’interview de l’émission La vie d’artiste montre par ailleurs des extraits qui confirment que la voix de France Castel est toujours aussi remarquable même si elle a changé au cours des années.

C’est également une occasion de l’entendre chanter un peu de blues, qu’elle affectionne particulièrement, ainsi que des bouts de chanson en italien ou de Jean Ferrat qui l’émeuvent profondément.

À 78 ans, France Castel déborde d’énergie.

Elle vient de lancer un nouvel album qui comprend 11 chansons.