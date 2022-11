La FIQ dépose ses demandes au gouvernement Legault

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a déposé lundi matin ses demandes au Conseil du trésor, en vue du renouvellement de la convention collective. Les trois priorités identifiées par les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes sont la rémunération, la conciliation travail-famille et la charge de travail.

La FIQ représente 76 000 membres et le contrat de travail signé en octobre 2021 arrivera à échéance le 31 mars 2023.

Rémunération

Au chapitre des salaires, la FIQ réclame une mise à niveau pour compenser l’inflation des derniers mois. Les membres demandent également une hausse salariale de 4 % par an en 2023, 2024 et 2025, en plus de bonifications pour compenser le travail effectué la fin de semaine, lors d’un congé férié et en temps supplémentaire.

Travail-famille

Pour faciliter la conciliation travail-famille, les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes demandent que les horaires de travail soient affichés au moins deux semaines à l’avance et qu’ils couvrent une période minimale de trois mois.

Deux infirmières dans un couloir d'hôpital. Une met sa main sur l'épaule de l'autre. Photo : Reuters / Diego Vara

Les travailleurs veulent aussi obtenir l’accélération de l’accumulation de journées de vacances additionnelles.

Charge de travail

Les professionnelles en soins se disent en surcharge de travail depuis des d’années et affirment que la situation a été exacerbée par la pandémie.

La FIQ demande, entre autres, un engagement du gouvernement concernant l’adoption d’une loi sur les ratios professionnels en soins/patients, l’implantation de mesures pour favoriser le retour des professionnelles en soins dans le réseau public, ainsi que l’élimination du recours au temps supplémentaire obligatoire.

Les demandes de la FIQ favorisent l’attraction et la rétention des professionnelles en soins. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement qui déposera ses offres dans les prochaines semaines. Nous jugerons à ce moment sa réelle volonté d’améliorer la situation dans le réseau de la santé , affirme la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.

Des membres de la FIQ avaient manifesté en mai 2021. (Archives) Photo : Gracieuseté FIQ-SISSAT

Plus récent contrat

Le dernier contrat de travail avait été approuvé par une faible majorité de 54 % des membres. Les travailleurs se disaient toujours insatisfaits des problèmes récurrents de pénurie de main-d'œuvre, des heures supplémentaires obligatoires, de la faible création de postes à temps complet et des piètres ratios infirmière-patients.

La dernière convention collective prévoyait notamment la création de 1500 postes. Les augmentations salariales étaient les mêmes que celles consenties aux employés de l’État, auxquelles s’ajoutaient des montants forfaitaires et une prime spéciale en lien avec les effets de la pandémie sur le travail.