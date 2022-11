Vague de violence à Winnipeg : miser sur le communautaire pour réduire la criminalité

La défenseuse des familles de victimes d'homicide, Karen Wiebe, se dit attristée par le nombre élevé de morts violentes dans la ville depuis le début de l'année, tandis que Kevin Walby, professeur agrégé du département de criminologie de l'Université de Winnipeg, n'est pas surpris que ces chiffres augmentent.

Impossible de tourner la page

Directrice générale de l'organisme Manitoba Organization for Victim Assistance, Karen Wiebe dit qu'elle compatit avec les familles, avec lesquelles elle travaille souvent par l'intermédiaire de son organisme.

Son fils a été assassiné en 2003 alors qu'il avait 20 ans. Mme Wiebe est particulièrement peinée d'entendre parler d'homicides impliquant des jeunes.

Pour nous tous, quand on entend parler d'un homicide, ça nous crève le cœur parce nous savons ce qui attend les familles. Nous savons à quel point il va être difficile pour elles de s'en sortir , déclare-t-elle.

« On ne se remet pas d'un homicide. On apprend à vivre avec. C'est impossible de tourner la page. » — Une citation de Karen Wiebe, directrice générale de l'organisation manitobaine d'aide aux victimes

Des jeunes de 15 et 16 ans portent des armes à feu et des couteaux et agressent des gens, et c'est horrible , ajoute-t-elle.

L'organisme qu'elle dirige travaille sur deux volets. Il intervient auprès des enfants et des adolescents pour les éloigner de la drogue, et auprès des familles des victimes d'homicide pour les soutenir dans leur perte.

Elle espère que les gens s'adressent aux organismes communautaires lorsqu'ils ont besoin d'aide, en particulier les familles des victimes d'homicide, peu importe combien de temps s'est écoulé depuis le décès de leur proche.

Nous sommes là et, malheureusement, nous n'allons pas disparaître bientôt. Nous devons être là pour les gens parce que des homicides se produisent encore , tient à rappeler Mme Wiebe.

L'importance du financement aux organismes communautaires

Le professeur associé du département de criminologie de l'Université de Winnipeg, Kevin Walby, n'est pas surpris d'entendre parler de l'augmentation des homicides dans la ville.

Le professeur universitaire Kevin Walby, estime que personne ne devrait être surpris par la hausse du taux d'homicide dans la ville. Photo : Radio-Canada / Joanne Roberts

M. Walby, qui est également directeur du centre d'accès à l'information et à la justice de l'Université, affirme que Winnipeg voit les conséquences de la réduction du soutien aux organismes communautaires et de l'augmentation du financement de la police.

Nous constatons des taux élevés de détresse dans la ville , dit-il, en affirmant que trop d'argent est investi dans des approches policières réactives alors que le financement des organismes communautaires qui permettent de lutter contre le crime et d'éviter qu'il se produise a été réduit.

Il indique que de nombreux organismes locaux ne reçoivent toujours pas le financement et les ressources dont ils ont besoin pour répondre aux attentes des personnes les plus vulnérables.

Pour M. Walby, il est clair que le renforcement de la police a eu peu d'effet sur la criminalité, sinon la ville ne connaîtrait pas un nombre aussi élevé d'homicides.

« Cela n'a pas fonctionné dans les années 60, 70, 80 et 90. Pourquoi une guerre contre le crime ferait-elle quelque chose [aujourd’hui] concernant les transgressions de la loi? » — Une citation de Kevin Walby, professeur associé du département de criminologie de l'Université de Winnipeg

La semaine dernière, le gouvernement provincial a anoncé un investissement de 3,2 millions de dollars pour lutter contre les crimes violents en mettant sur pied une nouvelle unité policière. La province investit aussi 3,6 millions de dollars pour lutter contre l’itinérance et améliorer la sécurité au centre-ville de Winnipeg.

Cependant, le chercheur n'est pas convaincu que l'une ou l'autre stratégie réduira la criminalité.

Avec les informations de Joanne Roberts