Ministres de la Santé : 48 heures à Vancouver pour parler franc au sujet de financement

Les ministres de la Santé du Canada, des provinces et des territoires se rassemblent à Vancouver pour discuter du financement des soins de santé au pays. Il s'agit d'une première rencontre en personne depuis quatre ans et depuis le début de la pandémie de COVID-19 qui a levé le voile sur de nombreuses failles au sein du système de santé canadien.

Les discussions prévues au cours de la rencontre de deux jours co-présidée par le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, et son homologue de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, devraient être centrées avant tout sur la question du Transfert canadien en matière de santé, le plus important des transferts fédéraux aux provinces et territoires qui est destiné à assurer un financement prévisible à long terme pour les soins de santé.

En 2021-2022, le transfert en santé a atteint 43 milliards de dollars  (Nouvelle fenêtre) . Cette année, Ottawa estime que le transfert sera de 45,2 milliards, ce qui comprend une bonification de 2 milliards de dollars pour faire face aux listes d'attente et aux retards causés par le délestage pendant la pandémie.

Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, demandent à Ottawa d'augmenter le Transfert canadien en matière de santé, car elles peinent à répondre à la demande entraînée par la pandémie de COVID-19, la crise continue des opioïdes et les besoins en santé mentale.

La semaine dernière, Adrian Dix a déclaré : Après deux ans et demi de pandémie, plus de six ans d'état d'urgence en santé en raison de la crise des surdoses, il y a des problèmes dans toutes les provinces au pays et il est temps pour le gouvernement fédéral, qui a d'importantes responsabilités dans le domaine, de prendre ses responsabilités au sérieux.

Le ministre de la Santé Adrian Dix demande au gouvernement fédéral de prendre ses responsabilités en santé « au sérieux ». Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Ottawa et les gouvernements provinciaux et territoriaux ne s'entendent pas sur la proportion des soins de santé au Canada devant être financée par le Transfert canadien en matière de santé, mais selon le président de l'Association médicale canadienne, le Dr Alika Lafontaine, il est clair que la proportion actuelle est insuffisante.

Nous avons assurément besoin de plus d'argent , dit-il, ajoutant que les ministres de la Santé devront faire plus que croiser le fer au sujet des budgets. La question la plus importante sera celle sur la façon dont sera dépensé l'argent.

Le Dr Alika Lafontaine est le premier président autochtone de l'Association médicale canadienne. Photo : Marni Kagan/AMC

Les rencontres de lundi et mardi surviennent quatre mois après le Conseil de la fédération qui a eu lieu à Victoria en juillet et au cours duquel les premiers ministres des provinces et territoires ont fait front commun pour une amélioration du transfert en santé. Ils ont alors réitéré leur demande faite lors de la rencontre virtuelle du Conseil de la fédération en février, qu'Ottawa augmente sa contribution de 22 % à 35 % des dépenses en santé, soit environ 28 milliards de dollars de plus par année.

Toutefois, en avril, le budget fédéral n'a pas prévu d'argent supplémentaire significatif pour le système de santé canadien au-delà de sommes consacrées au nouveau programme national de soins dentaires et pour des soins en santé mentale.

Dans ce budget, Ottawa souligne le gouvernement a investi plus de 69 milliards de dollars pour la santé depuis le début de la pandémie.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, nie qu'Ottawa est prêt à conclure des ententes au compte-gouttes avec les provinces et territoires qui se montrent coopératifs. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Pour sa part, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu'il se rendait à Vancouver dans l'espoir de construire une relation forte avec ses collègues des provinces et des territoires et qu'il s'attendait à ce que leur collaboration soit positive et centrée sur les résultats.

Il a nié les accusations qu'Ottawa est prêt à faire des ententes bipartites avec les provinces et territoires coopératifs en écartant les autres.

Le gouvernement fédéral dit avoir cinq grands sujets de discussion à proposer aux provinces et territoires : la main-d'oeuvre, l'accès aux soins de santé pour les familles, les soins de santé de longue durée et pour les personnes âgées, la santé mentale et les problèmes de dépendance, ainsi que les données en santé et les soins virtuels.

Lundi, le ministre britanno-colombien Adrian Dix accueillera ses collègues provinciaux et territoriaux et mardi, il co-présidera les rencontres avec le ministre Duclos.

Avec des informations de Aaron Wherry, de John Paul Tasker, de Curt Petrovich et de la Presse canadienne