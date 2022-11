Commission Rouleau : les policiers de Windsor craignaient un retour des manifestants

Après avoir passé les dernières semaines à tenter de comprendre ce qui s’est passé à Ottawa en février 2022, la commission Rouleau déplace son attention lundi sur Windsor, où des manifestants ont bloqué le pont Ambassador , le lien transfrontalier le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis, pendant une semaine . Selon le maire de la ville, Drew Dilkens, la police était très préoccupée par le risque que les manifestants, qui avaient quitté le pont le 13 février, reviennent.

Les manifestants sont arrivés sur le pont Ambassador, qui relie Windsor et Détroit, le 7 février en après-midi, interrompant le trafic dans les deux sens. Les policiers les ont finalement délogés le dimanche 13 février, tard le soir, et ont pu rouvrir le pont à la circulation à la suite d'une injonction et de la déclaration de l'état d'urgence par le premier ministre ontarien Doug Ford.

La situation s’était donc calmée avant que le gouvernement fédéral n’invoque la Loi sur les mesures d’urgence, le 14 février. Mais les chefs de police m’ont dit qu’ils étaient très préoccupés et qu'ils craignaient que des gens reviennent [sans savoir] quand ni combien , a expliqué le maire Dilkens durant son témoignage lundi matin. Des ressources étaient notamment déployées pour surveiller les activités des manifestants, notamment sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Une des craintes des autorités était que les manifestants qui se trouvaient à Ottawa se dirigent vers Windsor.

C’est une chose de le faire à Ottawa, où siège le gouvernement, c’est une autre de le faire à la frontière la plus achalandée entre [le Canada et les États-Unis] et qui a un impact important sur des dizaines de milliers de Canadiens.

Des manifestants qui cherchaient la bagarre

La semaine du 7 au 13 février a été éreintante pour les citoyens et les policiers de Windsor. La nature et l’esprit de la manifestation, c’est quelque chose que je n’avais jamais vu , a indiqué le maire Dilkens, en tentant d’expliquer pourquoi les policiers ne pouvaient pas simplement aller de l’avant et appréhender les manifestants et pourquoi il voulait envoyer un message clair à ceux qui auraient voulu revenir.

« La posture, le langage… C’était comme si ces gens voulaient se bagarrer dans les rues. Ils souhaitaient que la police s’engage de cette façon pour qu’ils puissent se bagarrer. La police ne voulait pas de ça. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Le pont Ambassador entre Windsor et Détroit est le principal point de passage entre le Canada et les États-Unis. Photo : Getty Images / Cole Burston

Le maire a lui-même reçu des menaces. Un des manifestants aurait exprimé le désir d’envoyer une bombe à son domicile, ou quelque chose comme ça . Un matin nous nous sommes réveillés et il y avait deux ou trois véhicules de police devant chez moi qui y sont restés pendant des semaines à cause de la situation sur le terrain et de ce que les gens publiaient sur les réseaux sociaux. Les commentaires étaient des menaces directes envers ma personne et ma famille.

De l’autre côté, la colère montante des citoyens de Windsor était aussi inquiétante, a indiqué Dilkens. Selon lui, des commerçants et des résidents, qui commençaient à voir la lumière au bout du tunnel des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19, avaient exprimé sur des groupes Facebook leur désir de dégager eux-mêmes les manifestants . Donc il fallait montrer au public que la Ville faisait tout ce qu’il fallait pour mettre fin aux manifestations.

Échange de messages entre le maire Dilkens et le fédéral

Le 14 février, le maire Dilkens et le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, se sont échangé des messages textes. Le maire, qui avait entendu dans les médias que le fédéral songeait à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, voulait savoir où en était la réflexion. Dans la mesure où vous pouvez appuyer n’importe quelle ressource supplémentaire qui procure à Windsor les moyens nécessaires pour garder le pont ouvert et les gens en sécurité, ce serait formidable , a répondu Mendicino.

Quelques heures plus tard, le premier ministre Justin Trudeau invoquait la Loi sur les mesures d’urgence.

« En ce qui a trait à la Loi sur les mesures d’urgence, tout ce qui pouvait envoyer un signal à ceux qui pensaient venir à Windsor et recommencer [les manifestations], ça me semblait extrêmement utile pour envoyer un signal. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Durant le blocage illégal du pont, le ministre Mendicino était en contact régulier avec le maire Dilkens pour discuter des meilleures façons dont le gouvernement fédéral pouvait appuyer Windsor, incluant la possibilité d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour rétablir la sécurité publique , a indiqué le directeur des communications de Mendicino dans une déclaration écrite dimanche. Nous sommes reconnaissants envers le maire Dilkens pour sa coopération durant cette période difficile.

De la reconnaissance, mais pas d’aide financière

Rapidement, dès le 8 février, Drew Dilkens a fait part de la demande de la cheffe du service de police de Windsor, Pam Mizuno, d’avoir une centaine d’agents supplémentaires pour venir en aide à ses policiers aux paliers provincial et fédéral. Au moins 500 agents, provenant de la Police provinciale de l’Ontario et de la Gendarmerie royale du Canada, leur sont finalement venus en aide.

Au total, cette opération policière a coûté 5,3 millions de dollars. Un montant que la Ville de Windsor doit payer seule, a affirmé le maire. Nous payons toutes les factures pour cette opération policière, qui était absolument nécessaire, mais c’est complètement injuste que Windsor assume tous les frais.

« Ce n’était pas une opération municipale typique. En fait, c’était une urgence économique nationale. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Les impacts économiques de la manifestation sur le pont Ambassador se sont fait sentir partout au pays, a argué le maire, particulièrement au niveau de l’industrie automobile, dont la chaîne de production a été ralentie pendant une semaine.

La Commission devrait aussi entendre lundi le surintendant de la police de Windsor, Jason Crowley.