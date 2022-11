L’encanteur Ritchie Bros. achète IAA pour 7,3 milliards $ US

Cette somme comprend la prise en charge, par Ritchie Bros., d’une dette nette d’un milliard de dollars américains.

Selon les termes de l’entente, les actionnaires de IAA vont recevoir une compensation en argent comptant de dix dollars américains et 0,5804 action de Ritchie Bros. pour chacune des actions d’IAA qu’ils possèdent.

Le prix d’achat, évalué à 46,88 $ US par action, représente une prime de 19 % par rapport à la clôture du titre d’IAA vendredi à la bourse de New York.

IAA se spécialise dans la vente aux enchères en ligne de véhicules accidentés. L’entreprise emploie 4500 personnes dans le monde et compte plus de 210 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

La transaction doit être finalisée au premier semestre de 2023, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Ritchie Bros. et IAA ainsi que des approbations des autorités de réglementation.

Ritchie Bros. se spécialise dans les enchères en ligne d’équipement usagé pour les domaines de la construction, du forage et des mines.