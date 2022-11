En Alberta, les feux de forêt ont été nombreux, mais ont brûlé moins d’hectares

Melissa Story, agente d’information au service provincial des incendies Alberta Wildfire, dit que le printemps pluvieux a atténué les feux de forêt durant une période où ces feux peuvent être catastrophiques. Edmonton a par exemple reçu 140 millimètres de pluie au mois de juin.

Les mois suivants ont été très chauds et secs, ce qui a beaucoup augmenté le risque de feux de forêt. Il y en a eu beaucoup, mais nous avons pu les contenir , ajoute-t-elle.

Cependant, certains feux de forêt ont tout de même été importants, comme celui au mont Chetamon près de Jasper qui a forcé des évacuations et provoqué des coupures d’électricité.

Une saison des feux de forêt plus tardive en Colombie-Britannique

La province qui partage les montagnes Rocheuses avec l'Alberta a eu un peu de répit comparé à l’an dernier. En 2021, un feu de forêt a complètement détruit Lytton, tuant deux personnes, tandis qu'un autre brasier au nord de Kelowna a brûlé plus de 80 000 hectares et détruit 78 propriétés.

En 2022, la saison des feux de forêt a commencé lentement et tardivement, entre la fin juillet et août, en raison des températures froides et un printemps pluvieux